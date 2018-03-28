Як підписати декларацію з лікарем: детальна інструкція (інфографіка)
З 1 квітня 2018 року українці матимуть можливість самотужки обрати для себе лікаря первинної ланки. Як підписати декларацію з лікарем розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
"Найголовніше, визначитися з людиною, якій ви довіряєте. Сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким ви підпишете декларацію, має стати вашою першою довіреною особою в питанні здоров'я", – сповістила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.
Читайте також: Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
Після обрання лікаря для подальшої співпраці потрібно підписати декларацію.
Як підписати декларацію з лікарем?
Варто зазначити, що процес вибору лікаря не має кінцевих термінів, а значить кожен зможе знайти свого фахівця, коли буде зручно.
Вибір редакції
-
Насіров піде на вибори президента, щоб уникнути кримінальної відповідальності, – політологсьогодні , 15:17
-
У мережі оприлюднили листування працівників ТЦ "Зимова вишня" під час пожежісьогодні , 14:03
-
Якщо Вакарчук скаже "так": Найєм розповів, чи підтримає кандидатуру на пост президентасьогодні , 13:02