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Як підписати декларацію з лікарем: детальна інструкція (інфографіка)

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Як підписати декларацію з лікарем: інструкція
Як підписати декларацію з лікарем: інструкція / Фото з відкритих джерел

З 1 квітня 2018 року українці матимуть можливість самотужки обрати для себе лікаря первинної ланки. Як підписати декларацію з лікарем розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

"Найголовніше, визначитися з людиною, якій ви довіряєте. Сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким ви підпишете декларацію, має стати вашою першою довіреною особою в питанні здоров'я", – сповістила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

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Після обрання лікаря для подальшої співпраці потрібно підписати декларацію.

Як підписати декларацію з лікарем?

Як підписати декларацію з лікарем?

Варто зазначити, що процес вибору лікаря не має кінцевих термінів, а значить кожен зможе знайти свого фахівця, коли буде зручно.

Теги: Уляна Супрун Медична реформа Здорове життя Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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