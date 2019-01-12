Як побороти роль жертви і прийняти відповідальність

Роль жертви може переслідувати людину дуже довго і це погано впливає на самопочуття – вона помічає лише негатив та схиляється перед обставинами.

Соціологи Бредлі Кемпбелл (Bradley Campbell) і Джейсон Меннінг зазначають, що замість того, щоб реагувати на проблему, люди скаржаться, пише Lifehacker.

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Вони називають психологію жертви страшним трагічним трикутником, у якому є роль жертви, рятівника та переслідувача.

Жертва зосереджується на негативі і ображається на людей, які критикують її або засуджують. Якщо людина починає критикувати інших та засуджувати. То вона приміряє роль переслідувача. Після чого люди-жертви звертаються до рятівників, яких вони можуть уявити у формі іншої людини або речей, щоб полегшити свої відчуття та відволіктися.



Протилежність трагічного трикутника – модель динамічного покращення.



Модель динамічного покращення: творець, суперник та тренер

У своїй книзі The Power of TED Девід Емеральд зазначає, що у той час, як жертви концентруються на проблемах, творці розуміють чітко: що вони хочуть та беруть відповідальність за власні результати у житті.

Переслідувачі стають суперниками, які допомагають вчитися і рости на шляху самопізнання. А рятівники трансформуються у роль тренерів для того, щоб допомогти творцеві досягнути власної мети.

До того ж, у житті досі залишаються ті проблеми, ситуації та суперники, просто модель динамічного покращення дозволяє людині подивитися на ситуацію під іншим кутом.



Подивіться на ситуацію під іншим кутом

Для того, щоб перейти з ролі жертви у режим творця необхідно поставити собі кілька питань:

Який мій ідеальний результат? Які наміри привели мене до того, що є в у моєму житті? Кого я звинувачую за те, що трапляється зі мною? До кого або чого я тягнуся за порятунком?

Ця філософія схожа до філософії стоїцизму – людина не може керувати подіями, які виникають у її житті, але має контроль над емоціями. Якщо людина дозволить емоціям керувати думками та діями людини, то вона завжди буде незадоволена життям. Для цього філософи радять застосовувати логіку та ірраціональне мислення. Подумайте про те, що перешкоди і невдачі – це можливості для зростання і розвитку.

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