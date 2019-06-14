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      Як зупинити потік трудової міграції українців

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      Європейська бізнес асоціація за підтримки компанії "Укрлендфармінг" дослідила, чому українці активно виїздять на заробітки за кордон і як зупинити потік міграції. Результати моніторингу влада та бізнес обговорювали разом.

      В одному з найбільших агрохолдингів в Україні, наприклад, аби втримати фахівців, за два роки рівень оплати праці підняли майже вдвічі, гроші вкладають також в модернізацію виробництва, освітні та соціальні проекти. Утім самих зусиль бізнесу замало, вважають підприємці, потрібен протекціонізм на рівні держави.

      "Як говорить Китай, США, ЄС: "Ми підтримуємо свого виробника секторально, в економічному плані, в плані стимуляції, підтримки тих чи інших інструментів податкового реагування, у галузях. Це нормально. Кожна галузь має свою специфіку. Машинобудування, аграрний сектор, IT має свою специфіку. Її треба підкреслювати і приваблювати людей залишатися на цій території", – зазначив СЕО, власник Групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк.

      Урядовці та експерти розуміють, сприяння інвестиціям, доступні кредити мають забезпечити економічне зростання.

      "Головна стратегія, яка є – це зрозуміло зростання рівня життя людей, економічне зростання в Україні. Це інвестувати в медицину, інвестувати в дорогу, освіту – все те, чого вимагають українці", – пояснив перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Максим Нефьодов.

      Суттєве незадоволення – це рівень безпеки, рівень захисту прав людини, тобто судова гілка влади, рівень екології,
      – наголосила виконавча директорка European Business Association Анна Дерев'янко.

      Учасники заходу підсумували, що лише успішні реформи та економічний розвиток зменшать трудову міграцію та створять сприятливі умови для повернення українців з-за кордону.

      blog_ava
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      Теги: Новини України
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