Про це у розмові з 24 Каналом зазначив економіст Максим Блант, нагадавши, що з 2008 року тривають розмови, що в Китаї, Росії та країнах БРІКС величезні резерви, але їм не дозволяють купувати заводи в США, не дають змоги придбати реальні активи, а лише державні облігації.

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Шанси, які з'являться перед саудитами

Економіст зауважив, що під час свого виступу на форумі у Давосі Трамп пообіцяв, що дозволить саудитам вкласти гроші в активи на 600 мільярдів доларів. Тоді для саудитів може відкритися доступ до американського ринку і технологій.

"Тепер в них є прекрасний шанс. Заради нього вони, думаю, з задоволенням будуть співпрацювати та знижувати ціни на нафту, тим більше, що для них це ще один шанс – знизити рентабельність американських компаній, які можуть нарощувати видобуток нафти тільки, якщо ціни високі", – пояснив Блант.

Коли ціни на нафту знижуються, ці фірми, зі слів економіста, починають відчувати проблеми з грошима. Коли ціни зберігаються на тому рівні, як зараз, тоді вони можуть продовжувати конкурувати, адже є доволі багато свердловин, є змога швидко нарощувати видобуток нафти.

Тому все це виглядає доволі реалістично, далі питання вже у реалізації цього: що конкретно буде запропоновано саудитам, чи задовольнить їх ця пропозиція, що буде з Росією,

– озвучив Блант.

Саудівська Аравія, за переконанням економіста, наразі в очікуванні того, чим завершиться ситуація з переговорами, які Трамп планує провести задля припинення війни в Україні, адже повністю розривати відносини з Росією саудити не хочуть.

Зауважимо, що доктор економічних наук Ігор Ліпсіц висловив думку, що Трамп буде домовлятися і з Китаєм, і з Саудівською Аравією щодо співпраці та діятиме в межах бізнесової моделі – "ти мені – я тобі". Ліпсіц вважає, що є висока ймовірність того, що скоро вдасться обвалити ціни на нафту.