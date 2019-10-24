23:56
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, сьогодні
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Інститут просвіти
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Який перекус давати дітям до школи: смачні та корисні варіанти

      Інститут просвіти 237 Читать новость на русском

      Через надмірне споживання жирів і вуглеводів кожна п'ята дитина в Україні має ожиріння, а щодругий підліток потерпає від гастриту. У раціоні харчування старшокласників з'являється багато некорисних снеків і солодощів. Чому здоров’я учнів у їхніх ланчбоксах і як зробити школяру смачний та корисний перекус – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Дитина повинна їсти 5 разів на день. І школяр – не виняток. Саме тому дієтологи радять обов’язково давати учням перекуси. І це мають бути не просто смаколики.

      Читайте також: Інклюзивна освіта: як це працює за кордоном і в Україні

      Перекус – важливий прийом їжі, що дасть дитині енергію, а мозку — потрібні ресурси. А щоби дитині було зручно їсти, людство придумало ланчбокси.

      То що ж покласти у ланчбокс?

      ► За рекомендацією лікарів, овочів і бобових учням варто їсти найбільше. Тож огірки, морква, болгарський перець мають стати чи не найчастішими мешканцями ланчбоксу школяра. Фрукти – їх теж учень має їсти щодня. Яблука, виноград, груші, банани – годяться будь-які сезонні фрукти.

      перекус для школяра
      Давайте дитині більше овочів та фруктів, не забувайте про горішки

      ► Такі улюблені учнівські сендвічі, бутерброди чи роли з лавашу – вони також мають право на місце у ланчбоксах. Овочі, сир, запечене чи відварене м’ясо та цільнозерновий хліб – корисне й ситне поєднання.

      перекус для дитини
      Сендвічі з цільнозернового бездріжджового хліба – крутий варіант для перекусу

      ► Без солодкого ніяк – як варіант фруктова або ягідна пастила без цукру, гіркий шоколад, печиво або кекси обов'язково домашньої випічки. Горіхи та сухофрукти – корисний замінник солодощів і гарна "підзарядка" для мозку.

      ► Із молочного раціону – натуральні йогурти без цукру та сири. Як альтернатива запіканка чи сирники – це кальцій, якого потребує молодий організм.

      перекус для дитини
      Можна давати йогурти без цукру та наповнювачів

      Але зважте: перекус має бути не лише поживним, а й зручним – не кришитися, не розтікатися, аби дитина не забруднилась. І, звичайно, апетитним на вигляд – щоби було бажання його з'їсти.

      У жодному разі не давайте дитині шоколадних цукерок, купованих вафель чи чипсів. Така їжа не насичує. Лише провокує стрибок глюкози та інсуліну в крові, тому вже за півгодини школяр знову захоче їсти. А голодний учень швидше, ніж ситий, піде купувати всілякі шкідливі харчі.

      Читайте також: Чим небезпечний підлітковий алкоголізм та як з цим боротися батькам

      І ще – якщо дитина соромиться їсти у школі, підкажіть їй: у компанії смакує краще. Покладіть у рюкзак кілька запасних бутербродів, щоб ваш школяр міг пригостити друзів.

      blog_ava
      Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
      сьогодні
      9268
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Діти і неповнолітні Інститут просвіти Освіта Здорове харчування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      сьогодні , 23:52 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      Ігор Саджениця 27
      Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні: результати
      сьогодні , 22:34 Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні: результати
      Ірина Юрковська 1351
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      528
      Мають право працювати, або Домашні справи не є нав'язаним тягарем жінки, – Супрун
      сьогодні , 22:00 Мають право працювати, або Домашні справи не є нав'язаним тягарем жінки, – Супрун
      Блог Соцмережі 205
      "Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відео
      сьогодні , 21:47 "Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відео
      Михайло Гема 739
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук