Який перекус давати дітям до школи: смачні та корисні варіанти

Через надмірне споживання жирів і вуглеводів кожна п'ята дитина в Україні має ожиріння, а щодругий підліток потерпає від гастриту. У раціоні харчування старшокласників з'являється багато некорисних снеків і солодощів. Чому здоров’я учнів у їхніх ланчбоксах і як зробити школяру смачний та корисний перекус – читайте у матеріалі 24 каналу.

Дитина повинна їсти 5 разів на день. І школяр – не виняток. Саме тому дієтологи радять обов’язково давати учням перекуси. І це мають бути не просто смаколики.

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Перекус – важливий прийом їжі, що дасть дитині енергію, а мозку — потрібні ресурси. А щоби дитині було зручно їсти, людство придумало ланчбокси.

То що ж покласти у ланчбокс?

► За рекомендацією лікарів, овочів і бобових учням варто їсти найбільше. Тож огірки, морква, болгарський перець мають стати чи не найчастішими мешканцями ланчбоксу школяра. Фрукти – їх теж учень має їсти щодня. Яблука, виноград, груші, банани – годяться будь-які сезонні фрукти.



Давайте дитині більше овочів та фруктів, не забувайте про горішки

► Такі улюблені учнівські сендвічі, бутерброди чи роли з лавашу – вони також мають право на місце у ланчбоксах. Овочі, сир, запечене чи відварене м’ясо та цільнозерновий хліб – корисне й ситне поєднання.



Сендвічі з цільнозернового бездріжджового хліба – крутий варіант для перекусу

► Без солодкого ніяк – як варіант фруктова або ягідна пастила без цукру, гіркий шоколад, печиво або кекси обов'язково домашньої випічки. Горіхи та сухофрукти – корисний замінник солодощів і гарна "підзарядка" для мозку.

► Із молочного раціону – натуральні йогурти без цукру та сири. Як альтернатива запіканка чи сирники – це кальцій, якого потребує молодий організм.



Можна давати йогурти без цукру та наповнювачів

Але зважте: перекус має бути не лише поживним, а й зручним – не кришитися, не розтікатися, аби дитина не забруднилась. І, звичайно, апетитним на вигляд – щоби було бажання його з'їсти.

У жодному разі не давайте дитині шоколадних цукерок, купованих вафель чи чипсів. Така їжа не насичує. Лише провокує стрибок глюкози та інсуліну в крові, тому вже за півгодини школяр знову захоче їсти. А голодний учень швидше, ніж ситий, піде купувати всілякі шкідливі харчі.

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І ще – якщо дитина соромиться їсти у школі, підкажіть їй: у компанії смакує краще. Покладіть у рюкзак кілька запасних бутербродів, щоб ваш школяр міг пригостити друзів.