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      Какой перекус давать детям в школу: вкусные и полезные варианты

      Інститут просвіти 20 Читати новину українською

      Из-за чрезмерного потребления жиров и углеводов каждый пятый ребенок в Украине имеет ожирение, а каждый второй подросток страдает от гастрита. В рационе питания старшеклассников появляется много бесполезных снеков и сладостей. Почему здоровье учащихся в их ланчбоксах и как сделать школьнику вкусный и полезный перекус – читайте в материале 24 канала.

      Ребенок должен есть 5 раз в день. И школьник – не исключение. Именно поэтому диетологи советуют обязательно давать ученикам перекусы. И это должны быть не просто лакомства.

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      Перекус – важный прием пищи, который даст ребенку энергию, а мозгу – нужны ресурсы. А чтобы ребенку было удобно есть, человечество придумало ланчбоксы.

      Что же положить в ланчбокс?

      ► По рекомендации врачей, овощей и бобовых ученикам стоит есть больше. Поэтому огурцы, морковь, болгарский перец должны стать едва ли не самыми частыми "жителями" ланчбокса школьника. Фрукты ученик тоже должен есть каждый день. Яблоки, виноград, груши, бананы – годятся любые сезонные фрукты.

      перекус для школяра
      Давайте ребенку больше овощей и фруктов, не забывайте об орешках

      ► Такие любимые ученические сэндвичи, бутерброды или роллы с лаваша – они также имеют право на место в ланчбоксе. Овощи, сыр, запеченное или отварное мясо и цельнозерновой хлеб – полезное и сытное сочетание.

      перекус для дитини
      Сэндвичи из цельнозернового бездрожжевого хлеба – крутой вариант для перекуса

      ► Без сладкого никак – как вариант фруктовая или ягодная пастила без сахара, горький шоколад, печенье или кексы обязательно домашней выпечки. Орехи и сухофрукты – полезный заменитель сладостей и хорошая "подзарядка" для мозга.

      ► С молочного рациона – натуральные йогурты без сахара и сыры. В качестве альтернативы запеканка или сырники – это кальций, который необходим молодому организму.

      перекус для дитини
      Можно давать йогурты без сахара и наполнителей

      Но учтите: перекус должен быть не только питательным, но и удобным – не крошиться, не растекаться, чтобы ребенок не запачкался. И, конечно, аппетитным на вид – чтобы было желание его съесть.

      Ни в коем случае не давайте ребенку шоколадных конфет, купленных вафель или чипсов. Такая пища не насыщает. Только провоцирует скачок глюкозы и инсулина в крови, поэтому уже через полчаса школьник снова захочет есть. А голодный ученик быстрее, чем сытый, пойдет покупать всевозможные вредные продукты.

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      И еще – если ребенок стесняется есть в школе, подскажите ему: в компании вкуснее. Положите в рюкзак несколько запасных бутербродов, чтобы ваш школьник мог угостить друзей.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Дети и несовершеннолетние Здоровое питание Учеба Інститут просвіти
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