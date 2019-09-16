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      Якщо Україна погодиться на формулу Штайнмайєра, то отримає бомбу швидкої дії, – ексрадник Путіна

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      Формула Штайнмайєра щодо вирішення конфлікту на Донбасі – бомба швидкої дії
      Формула Штайнмайєра щодо вирішення конфлікту на Донбасі – бомба швидкої дії / alternet.org

      Якщо Україна погодиться на формулу Штайнмайєра щодо вирішення конфлікту на Донбасі, то отримає бомбу навіть не уповільненої, а досить швидкої дії. Адже запуск цього механізму означає реалізацію перших і других мінських угод, в результаті чого два квазідержавних утворення опиняться включеними в державне тіло України.

      І ці два утворення, природно, підриватимуть політичну систему зсередини, заявив в інтерв’ю "Апострофу" російський економіст, колишній радник президента Росії Володимира Путіна – Андрій Ілларіонов.

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      Ці утворення квазідержавні утворення, за словами Ілларіонова, заблокують внутрішній розвиток України у будь-яких напрямах, про які можуть говорити або говорять сьогоднішні проукраїнські партії і діячі. Звичайно, вони заблокують будь-який рух України у напрямку Європи, Євросоюзу, НАТО і реальної інтеграції із західним світом.

      Більше того, після того як процес інтеграції цивілізаційного діалогу починається і відбувається, немає жодних політичних правових та інших механізмів, які б запобігли участі в загальнонаціональних виборах тих жителів, які зараз опинилися на окупованих територіях Донбасу. Антиукраїнські партії на останніх парламентських виборах отримали 18% голосів і це на тлі грандіозного успіху "Слуги народу". У нормальних умовах це буде 20%, переконаний експерт.

      З появою цих двох анклавів, число голосів, які збираються пропутінськими антиукраїнськими партіями, легко виросте до 35-40% у національному парламенті, прогнозує Ілларіонов.

      Після того, як ці сили дефакто координуватимуться, підтримуватимуться і керуватимуться паном Медведчуком, він стане хранителем ключа до внутрішньої і зовнішньої політики України. Він не матиме 50% плюс 1 голос, але контролюватиме вирішальний блок у Верховній Раді і взагалі у громадському просторі України, тому що проукраїнські партії будуть розділені,
      – переконаний ексрадник Путіна.

      У цьому контексті він навів приклад співпраці третього президента Віктора Ющенка з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко. У цьому та в інших випадках завжди є конфлікти між проукраїнськими партіями.

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      "І тоді хранителем "джокера, козирного туза" стає пан Медведчук у внутрішній і зовнішній українській політиці", – зауважив Ілларіонов.

      Оскільки Медведчук є іншим вираженням Путіна – це значить, що президент Росії стає головною керівною особою української внутрішньої і зовнішньої політики, додав ексрадник господаря Кремля. Це настільки очевидно, прозоро і зрозуміло, що в Ілларіонова "викликає здивування бажання української політичної еліти якомога швидше наблизити кінець незалежності і суверенного існування України як держави".

      Дивіться відео про Віктора Медведчука:

      В чому полягає суть формули Штайнмайєра?

      Так звана формула Штайнмайєра отримала свою назву від імені її творця. Франк-Вальтер Штайнмайєр – колишній міністр закордонних справ Німеччини. Він був одним з активних прихильників політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

      У 2015 році Штайнмайєр виступив зі своєю формулою, яка, на його думку, повинна була допомогти в розв'язанні конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмайєр запропонував таку модель:

      • Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      • відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      • реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

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      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Причому Росія активно лобіює модель Штайнмайєра, а ось Україні вона не до вподоби. Реалізація формули вигідніша російській стороні – спочатку вибори, потім межа. Мета Росії – швидше обрати легітимних для Києва і світової спільноти представників Донбасу, з якими вже в межах мінських угод можна вступати у відкриті переговори, а також дати цим територіям особливий статус.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Верховна Рада Віктор Медведчук Володимир Путін
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