Якщо Україна погодиться на формулу Штайнмайєра, то отримає бомбу швидкої дії, – ексрадник Путіна
Якщо Україна погодиться на формулу Штайнмайєра щодо вирішення конфлікту на Донбасі, то отримає бомбу навіть не уповільненої, а досить швидкої дії. Адже запуск цього механізму означає реалізацію перших і других мінських угод, в результаті чого два квазідержавних утворення опиняться включеними в державне тіло України.
І ці два утворення, природно, підриватимуть політичну систему зсередини, заявив в інтерв’ю "Апострофу" російський економіст, колишній радник президента Росії Володимира Путіна – Андрій Ілларіонов.
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Ці утворення квазідержавні утворення, за словами Ілларіонова, заблокують внутрішній розвиток України у будь-яких напрямах, про які можуть говорити або говорять сьогоднішні проукраїнські партії і діячі. Звичайно, вони заблокують будь-який рух України у напрямку Європи, Євросоюзу, НАТО і реальної інтеграції із західним світом.
Більше того, після того як процес інтеграції цивілізаційного діалогу починається і відбувається, немає жодних політичних правових та інших механізмів, які б запобігли участі в загальнонаціональних виборах тих жителів, які зараз опинилися на окупованих територіях Донбасу. Антиукраїнські партії на останніх парламентських виборах отримали 18% голосів і це на тлі грандіозного успіху "Слуги народу". У нормальних умовах це буде 20%, переконаний експерт.
З появою цих двох анклавів, число голосів, які збираються пропутінськими антиукраїнськими партіями, легко виросте до 35-40% у національному парламенті, прогнозує Ілларіонов.
Після того, як ці сили дефакто координуватимуться, підтримуватимуться і керуватимуться паном Медведчуком, він стане хранителем ключа до внутрішньої і зовнішньої політики України. Він не матиме 50% плюс 1 голос, але контролюватиме вирішальний блок у Верховній Раді і взагалі у громадському просторі України, тому що проукраїнські партії будуть розділені,
– переконаний ексрадник Путіна.
У цьому контексті він навів приклад співпраці третього президента Віктора Ющенка з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко. У цьому та в інших випадках завжди є конфлікти між проукраїнськими партіями.
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"І тоді хранителем "джокера, козирного туза" стає пан Медведчук у внутрішній і зовнішній українській політиці", – зауважив Ілларіонов.
Оскільки Медведчук є іншим вираженням Путіна – це значить, що президент Росії стає головною керівною особою української внутрішньої і зовнішньої політики, додав ексрадник господаря Кремля. Це настільки очевидно, прозоро і зрозуміло, що в Ілларіонова "викликає здивування бажання української політичної еліти якомога швидше наблизити кінець незалежності і суверенного існування України як держави".
Дивіться відео про Віктора Медведчука:
В чому полягає суть формули Штайнмайєра?
Так звана формула Штайнмайєра отримала свою назву від імені її творця. Франк-Вальтер Штайнмайєр – колишній міністр закордонних справ Німеччини. Він був одним з активних прихильників політичного врегулювання ситуації на Донбасі.
У 2015 році Штайнмайєр виступив зі своєю формулою, яка, на його думку, повинна була допомогти в розв'язанні конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмайєр запропонував таку модель:
- Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
- відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
- реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.
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Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Причому Росія активно лобіює модель Штайнмайєра, а ось Україні вона не до вподоби. Реалізація формули вигідніша російській стороні – спочатку вибори, потім межа. Мета Росії – швидше обрати легітимних для Києва і світової спільноти представників Донбасу, з якими вже в межах мінських угод можна вступати у відкриті переговори, а також дати цим територіям особливий статус.
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