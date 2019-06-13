Яєчний цінопад: коли і як зміняться цифри на цінниках

Протягом останніх кількох місяців ціни на яйця приємно вражають гаманці: 7,50 гривень за десяток – це навіть дешевше, ніж жетон на проїзд у столичному метро. Чи не стрибне вартість цього продукту після аж такого знецінення та як довго протримаються нинішні цифри на цінниках – в матеріалі 24 каналу.

Невиправдана вартість

Чи не єдиний продукт на столичному ринку, ціна на який тішить – яйця. Нещодавно їх можна було купити від 20 гривень за десяток, а вже сьогодні найдешевші коштують 7,50 гривень. Спостерігаючи за ринком яєць, експерти сходяться на одному: таких різких коливань вартості то в бік зниження, то в бік суттєвого зростання – не повинно бути. За таких умов програють як споживачі, так і виробники.

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За словами генерального директора Української асоціації торгівельних мереж Олексія Дорошенка, такі коливання спровоковані внутрішніми чинниками. Експерт розповідає, що на ринку працює певний холдинг, який фактично має найбільшу долю. Щоправда, ця компанія все ж не є монополістом, тому й диктувати ціни вони не можуть. Водночас такі плани вони плекають.



Цьогоріч страви із яєць смачні й дешеві/ Фото Shutterstock

Цей холдинг робить все, щоб диктувати ціни для внутршінього споживача. Вони хочуть витіснити з ринку деяких виробників та забрати собі їх частку. Через такі їх дії ми навіть в магазині можемо купити яйця по 7,50 грн,

– пояснює ситуацію Олексій Дорошенко.

Цікаво, що в магазинах яйця вищої категорії коштують так, як і раніше – 27 гривень за десяток. Щоправда, навіть їх вже можна знайти за акційною ціною 24-25 гривень.

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Продавчині на ринку в один голос переконують, мовляв, низька вартість – сезонний фактор. Також деякі країни не хочуть купувати нашу продукцію. Як наслідок, на ринку виник надлишок продукції, тому їхня ціна суттєво знизилась. Певна частина правди в їхніх словах є. Приміром, два роки тому Ізраїль закрив свій ринок для наших яєць через сальмонельоз. Досі ситуація не змінилась. В цьому році для нас ринки не закривались, але є перевиробництво. Враховуючи низьку купівельну спроможність, внутрішній ринок банально не може поглинути таку кількість продукції.



Продавці переконані, що скро ціни на яйця зростуть/Фото 24 каналу

Іноді, досить різко закривають зовнішні ринки, і ця продукція одразу йде до внутрішнього споживача, але це не може аж настільки сильно вплинути на вартість,

– додає експерт.

Ціна на яйця знижувалась протягом минулого року, проте зараз вони коштують навіть менше за собівартість, яка складає 13-15 гривень за десяток. Звісно, довго так тривати не може. Ціни неодмінно піднімуться: виробники мають компенсувати втрати, які вони несуть через нинішню низьку вартість.

В очікуванні зростання цін

Звісно, яйця – не той продукт, яким можна запастись, тому потрібно морально готуватись до їхнього здорожчання. За прогнозами Олексія Дорошенка, ще місяць-два ціни будуть стабільними, нижче вони вже не опустяться, потім цифри на цінниках потрошки почнуть змінюватись у бік зростання. Вірогідно, у грудні вони будуть досить високими. За яйця вищої категорії доведеться заплатити 28-30 гривень за десяток, а найдешевші обійдуться в 15-17 гривень. Проте такий прогноз не можна вважати стовідсотковим. Цей ринок настільки непередбачуваний, що навіть експерти не беруться давати точні прогнози.

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Щодо регулювання цін, загалом, це мав би робити антимонопольний комітет. В Асоціації торговельних мереж зазначають, що коли ціна впала, то навіть вони тривалий час не могли зрозуміти, що відбувається. Адже лише з часом з’ясувалось, що це демпінг і той випадок, коли необхідно звертатись до АМК щодо неконкурентних дій.