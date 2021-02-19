Голови єврейських громад України занепокоєні спробами політизації створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", а також закликають представників влади підтримати проєкт.

Голови єврейських громад України виступили із закликом припинити політизацію проєкту зі створення Меморіального комплексу Голокосту у Бабиному Яру. Відповідне звернення надійшло до міського голови Києва Віталія Кличка та депутатів Київської міської ради.

Текст заяви опублікований на офіційній сторінці Федерації єврейських общин України в мережі Facebook.

Ми закликаємо усі політичні сили припинити спекуляцію на темі Голокосту, припинити розділяти євреїв, у яких загинули родичі від Шоа, на правильних і неправильних. Використовувати пам’ять про таку трагедію у політичній боротьбі не можливо,

– вказано у зверненні.

Ініціаторами звернення до представників київської міської влади стали президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України, головний рабин міста Києва та України Яків Дов Блайх, головний рабин Києва Моше Реувен Асман, голова Ради Федерації Єврейських Громад України Мейр Цві Стамблер, головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецький та інші. Загалом документ підписали 44 очільники єврейських організацій України.

Автори звернення закликають депутатів Київради проголосувати за виділення трьох додаткових ділянок землі для зведення меморіалу, дві з яких є частиною знищеного радянською владою єврейського цвинтаря.

Ми закликаємо вас проголосувати одностайно за це рішення, демонструючи таким чином шану до загиблих і їх пам’яті. Меморіал співпрацює з Ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) і Героїзму Яд Вашем і має активну підтримку у Європейському парламенті. Меморіальний центр став першою українською інституцією з якою Федеральний архів Німеччини (Бундесархів) уклав угоду про співпрацю,

– відзначили у документі.

За словами авторів звернення, ідея створення комплексу у Бабиному Яру коштами міжнародних донорів була підтримана як попереднім, так і нинішнім керівництвом України. В ході пам'ятних заходів щодо вшанування загиблих у Бабиному Яру, 29 вересня 2020 року міністр культури України Олександр Ткаченко та член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Раніше на користь проєкту зведення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" висловився міський голова Києва Віталій Кличко. За словами Кличка, майбутній комплекс у Бабиному Яру належатиме громаді Києва.

У Бабиному Яру планують реалізувати проєкт з комплексної меморіалізації та створити музей Голокосту коштами приватних донорів. Остаточне рішення щодо передачі ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.