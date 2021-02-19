Председатели еврейских общин Украины обеспокоены попытками политизации создания Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", а также призывают представителей власти поддержать проект.

Председатели еврейских общин Украины выступили с призывом прекратить политизацию проекта относительно создания Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яру. Соответствующее обращение поступило к мэру Киева Виталию Кличко и депутатам Киевского городского совета.

Текст заявления опубликован на официальной странице Федерации еврейских общин Украины в сети Facebook.

"Мы призываем все политические силы прекратить спекуляции на теме Холокоста, прекратить разделять евреев, у которых погибли родственники от Шоа, на правильных и неправильных. Использовать память о такой трагедии в политической борьбе невозможно", – указано в обращении.

Инициаторами обращения к представителям киевской городской власти стали президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, главный раввин Киева Моше Реувен Асман, председатель Совета Федерации Еврейских Общин Украины Мейр Цви Стамблер, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Каминецкий и другие. В целом документ подписали 44 главы еврейских организаций Украины.

Авторы обращения призывают депутатов Киевсовета проголосовать за выделение трех дополнительных участков земли для возведения мемориала, два из которых являются частью уничтоженного советской властью еврейского кладбища.

Мы призываем вас проголосовать единогласно за это решение, демонстрируя таким образом уважение к погибшим и их памяти. Мемориал сотрудничает с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и имеет активную поддержку в Европейском парламенте. Мемориальный центр стал первым украинским институтом с которым Федеральный архив Германии (Бундесархив) заключил соглашение о сотрудничестве,

– отметили в документе.

По словам авторов обращения, идея создания комплекса в Бабьем Яру за средства международных доноров была поддержана как предыдущим, так и нынешним руководством Украины. В ходе памятных мероприятий по чествованию погибших в Бабьем Яру, 29 сентября 2020 года министр культуры Украины Александр Ткаченко и член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Ранее в пользу проекта возведения Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" высказался мэр Киева Виталий Кличко. По словам Кличко, будущий комплекс в Бабьем Яру будет принадлежать общине Киева.

В Бабьем Яру планируют реализовать проект касательно комплексной мемориализации и создать музей Холокоста средствами частных доноров. Окончательное решение о передаче участков в аренду состоится на пленарном заседании Киевского городского совета.