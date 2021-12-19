Джерело: МОЗ

Станом на 19 грудня впродовж доби в Україні підтвердили 3 602 випадки захворювання на COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 129 хворих. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 176 пацієнтів. Натомість видужали – 6 866 мешканців країни.

Днем раніше Омікрон дістався України, вакцинація додатковою дозою

Втім, на жаль, жертвами коронавірусу в країні стали 93 105 людей.

Загальні дані! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 608 151 випадок захворювання. Станом на 19 грудня видужали 3 331 865 людей.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

В Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Добова статистика вакцинації

Протягом минулої доби, 18 грудня, 62 686 українців вакцинували проти коронавірусу. Зокрема, першу дозу отримали 19 806 людей. Дві дози – 42 862 людини, вони завершили процес імунізації. Крім того, додаткову дозу – третю дозу отримали 18 людей.

Від початку вакцинальної кампанії проведено 27 337 322 щеплень:

першу дозу отримали 14 375 344 людини,

отримали дві дози – 12 961 886 людей,

отримали третю дозу – 92 людини.

Вірус шукає молодших жертв: чому важливо вакцинувати дітей

Джерело: 24 канал

Експертка з дитячої імунології Львівщини Лариса Костюченко пояснила, що в Україні батьки не поспішають вакцинувати дітей проти COVID-19. Однак, вірус молодшає. За словами лікарки, після недуги у маленьких пацієнтів може проявлятися мультисистемний запальний синдром – навіть після легкого перебігу.

Лариса Костюченко – експертка з дитячої імунології Львівщини “Одномоментно уражається багато органів. Лише у Львівській області ми мали декілька десятків пацієнтів дитячого віку. Якщо таку дитину вчасно не діагностували і не полікували, то вона може загинути від серцевої, ниркової, печінкової недостатності”.

Четвертий день без помаранчевих зон

Джерело: МОЗ

Ситуація з коронавірусом стабілізувалась. Зокрема, четвертий день поспіль немає регіонів в помаранчевій зоні. Станом на 19 грудня 8 областей України перебувають у червоній, решта 17 регіонів – у жовтій зоні.

Зверніть увагу! В Житомирській, Київській, Сумській та Черкаській областях ситуація з коронавірусом настільки стабілізувалася, що вони відповідають критеріям жовтого рівня епідемічної небезпеки.

Найвищі показники рівня захворюваності наразі у Києві – 517 при показнику 75 на 100 тисяч населення та у Волинській області –503, найнижчий – у Херсонській – 118.

Щодо рівня госпіталізацій, то найвищий показник у Хмельницькій області – 54 при показнику 60 на 100 тисяч населення, найнижчий – у Запорізькій – 21,7.

Показники захворюваності в областях Україні / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 19 грудня у світі виявили понад 273 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.

У Великій Британії прогнозують катастрофічну хвилю епідемії

Джерело: The Guardian

Британські аналітики вважають, що у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню Омікрону, країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів.

Зокрема, моделювання показало, що якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, уже через місяць Велика Британія з населенням 67,2 мільйона може реєструвати від 600 тисяч до навіть 2 мільйонів хворих на COVID-19 щоденно.

За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3 – 10 тисяч хворих, а кількість смертей становитиме від 600 до навіть 6 тисяч щоденно.