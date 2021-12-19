Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 19 декабря в течение суток в Украине подтвердили 3 602 случая заболевания COVID-19. В больницы госпитализировали 2 129 больных. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 176 пациентов. Зато выздоровели – 6 866 жителей страны.
Днем ранее Омикрон добрался до Украины, вакцинация дополнительной дозой: новости о коронавирусе 18 декабря
Ситуация в регионах:
- м. Киев – 374;
- Винницкая область – 145;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 236;
- Донецкая область – 124;
- Житомирская область – 191;
- Закарпатская область – 115;
- Запорожская область – 165;
- Ивано-Франковская область – 134;
- Киевская область – 274;
- Кировоградская область – 99;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 221;
- Николаевская область – 105;
- Одесская область – 163;
- Полтавская область – 139;
- Ровненская область – 119;
- Сумская область – 114;
- Тернопольская область – 160;
- Харьковская область – 92;
- Херсонская область – 26;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 93;
- Черновицкая область – 91;
- Черниговская область – 88.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
В Украине провели более 27 миллионов прививок против COVID-19
Источник: Минздрав
Суточная статистика вакцинации
За прошедшие сутки, 18 декабря, 62 686 украинцев вакцинировали против коронавируса. В частности, первую дозу получили 19 806 человек. Две дозы – 42 862 человека, они завершили процесс иммунизации. Кроме того, дополнительную дозу – третью, получили 18 человек.
С начала вакцинальной кампании проведено 27 337 322 прививки:
- первую дозу получили 14 375 344 человека,
- получили две дозы – 12 961 886 человек,
- получили третью дозу – 92 человека.
Вирус ищет младших жертв: почему важно вакцинировать детей
Источник: 24 канал
Эксперт по детской иммунологии Львовской области Костюченко Лариса объяснила, что в Украине родители не спешат вакцинировать детей против COVID-19. Однако, вирус молодеет. По словам врача, после недуга у маленьких пациентов может проявляться мультисистемный воспалительный синдром – даже после легкого течения.
Лариса Костюченко – эксперт по детской иммунологии Львовской области
“Одномоментно поражается много органов. Только во Львовской области было несколько десятков пациентов детского возраста. Если такого ребенка вовремя не диагностировали и не полечили, то он может погибнуть от сердечной, почечной, печеночной недостаточности”.
Четвертый день без оранжевых зон
Источник: Минздрав
Ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В частности, четвертый день подряд нет регионов в оранжевой зоне. По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в красной, остальные 17 регионов – в желтой зоне.
- Самые высокие показатели уровня заболеваемости сейчас в Киеве – 517 при показателе 75 на 100 тысяч населения и в Волынской области – 503, самый низкий – в Херсонской – 118.
- Что касается уровня госпитализаций, то самый высокий показатель в Хмельницкой области – 54 при показателе 60 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Запорожской – 21,7.
Показатели заболеваемости в областях Украины / Инфографика Минздрава
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 19 декабря в мире обнаружили более 273 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,7 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.
В Великобритании прогнозируют катастрофическую волну эпидемии
Источник: The Guardian
Британские аналитики считают, что в случае отсутствия более жестких ограничений для противодействия распространению Омикрона, страну ждет всплеск заболеваемости невиданных масштабов.
В частности, моделирование показало, что если немедленно не ввести более жесткие ограничения, уже через месяц Великобритания с населением 67,2 миллиона может регистрировать от 600 тысяч до 2 миллионов больных COVID-19 ежедневно.
По такому сценарию в больницу может ежедневно попадать 3 – 10 тысяч больных, а число смертей составит от 600 до 6 тысяч ежедневно.
Правительство Нидерландов вводит локдаун
Источник: DW
Режим всеобщей самоизоляции действует с 19 декабря по 14 января. В этот период не будут работать непродовольственные магазины, бары, рестораны, парикмахерские, музеи, кинотеатры и спортивные залы. Школы будут закрыты по меньшей мере до 9 января.
Жителям также запретили приглашать к себе домой более двух человек (на Рождество можно будет пригласить до четырех гостей). В общественных местах можно максимум вдвоем.
Какова заболеваемость в Нидерландах?Первые случаи инфицирования Омикроном подтвердили три недели назад. По прогнозам медиков, Омикрон станет доминирующим вариантом коронавируса в стране к новогодним и рождественским праздникам. Всего в стране зафиксировано 2,9 миллиона случаев COVID-19, более 20 тысяч человек умерли от осложнений болезни.
Отменены празднования в Париже
Источник: France 24
Париж отменил традиционные новогодние мероприятия на Елисейских полях. Городские власти сообщили, что решение принято из-за опасений распространения штамма коронавируса Омикрон.
Французский премьер также посоветовал жителям Франции в период праздников не собираться крупными компаниями и призвал людей отнестись к этому ответственно.
Известно также, что Франция ограничила въезд людей из Великобритании, чтобы остановить распространение штамма Омикрон.
Исследование коронавируса
Установили возраст, когда вакцина от Pfizer не формирует иммунитет
Источник: CNN
Независимый совет по мониторингу и безопасности Pfizer, показывает, что этот режим малых доз не вызвал ожидаемого иммунного ответа у детей в возрасте до 5 лет. В итоге компания решила добавить к испытаниям третью дозу.