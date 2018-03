The Pet Shop Boys кажуть ТАК!

Британський культовий гурт випускає нову платівку під ствердною назвою Yes. Це ювілейний за рахунком, десятий студійний альбом британців. Остання платівка Pet Shop Boys, Fundamental, вийшла ще у 2006.Ніл Теннент (The Pet Shop Boys): “Гадаю, десь половина платівки є дуже веселою, життєрадісною, простою і елегантною. Інша ж половина є досить сумною. там є кілька дивних пісень. Наприклад я дуже люблю композицію Building a Wall та Legacy. Я завжди намагаюся дивитися на платівку, як на роботу Бітлів. Тут є партії для Пола, для Джона, є кілька пісень і для Джорджа. У цьому альбомі все збалансовано”.Над записом нової платівки Pet Shop Boys працювали із продюсерською командою Xenomania, яка допомагала записувати хіти таким популярним британським гуртам як Girls Aloud та Sugababes. Теннент каже, що у нього на платівці є власна улюблена пісня, у якій музикант розповідає про свій рецепт щастя.Ніл Теннент (The Pet Shop Boys): “У мене вже давно була записана ідея у щоденнику для пісні - "тобі не обов’язково треба бути вродливим, однак це допомагає". Згодом це стало назвою для нової пісні. Аби бути щасливим не потрібні гроші, чи остання модель крутої машини, чи постійні шоппінги. Щасливим тебе роблять любов, друзі та відчуття близькості”.Першим синглом із нової платівки Pet Shop Boys Yes стала пісня 'Love etc', яка вже побачила світ. Світова презентація самого альбому вдібудться вже двадцять третього березня. На підтримку нової платівки Pet Shop Boys дадуть два концерти - у Лондоні та у Нью-Йорку. А восени британські музиканти вирушать у світове турне.