Тіло чоловіка знайшли польські поліцейські неподалік кордону з Білоруссю. Правоохоронці патрулювали ділянку на вертольоті.

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Польща виявила тіло 24-річного нелегального мігранта

Польські поліцейські знайшли тіло неподалік села Клімувка.

Тіло чоловіка помітили польські поліцейські з вертольота, який патрулює прикордонну територію,

– мовиться у повідомленні.

Біля тіла знайшли документи, їжу та немарковані ліки. Згідно з документами, загиблий – 24-річний громадянин Сирії, який з середини вересня перебував на території Білорусі.

Районна прокуратура міста Сокулка вже почала розслідування справи. Попередньо відомо, що:

згідно з розтином, однозначної відповіді щодо причин та обставин смерті чоловіка немає;

ще мають провести детальні висновки експертів та токсикологічні дослідження;

експерти перевірять, чи не лікувався чоловік від якихось захворювань.

Попередньо відомо, що смерть могла трапитись деякий час потому. Це вже 5 смерть на кордоні Білорусі на час кризи з нелегальними біженцями.

Коротко про ситуацію з напливом біженців на кордоні між Польщею та Білоруссю