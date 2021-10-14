Тело мужчины нашли польские полицейские недалеко от границы с Беларусью. Правоохранители патрулировали участок на вертолете.
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Польша обнаружила тело 24-летнего нелегального мигранта
Польские полицейские нашли тело близ села Климувка.
Тело мужчины заметили польские полицейские с вертолета, который патрулирует пограничную территорию,
– говорится в сообщении.
Возле тела нашли документы, еду и немаркированные лекарства. Согласно документам, погибший – 24-летний гражданин Сирии, который с середины сентября находился на территории Беларуси.
Районная прокуратура города Сокулка уже начала расследование дела. Предварительно известно, что:
- вскрытие не дало однозначного ответа о причинах и обстоятельствах смерти мужчины;
- еще должны провести токсикологические исследования и ожидают детальные выводы экспертов ;
- эксперты проверят, не лечился умерший от каких заболеваний.
Это уже 5 смерть на границе Беларуси на время кризиса с нелегальными беженцами.
Коротко о ситуации с наплывом беженцев на границе между Польшей и Беларусью
- 14 октября из-за наплыва беженцев на границе с Беларусью Польша хочет построить там надежное заграждение. Ожидается, что на это потратят полмиллиарда злотых. Сейм Польши может рассмотреть его уже на этой неделе.
- Это должно быть серьезное высокое заграждения. Его оборудуют системами видеомониторинга и фиксации движения.
- В конце сентября 2021 года Польша зафиксировала рекордное количество беженцев в Европу на границе с Беларусью. За сутки 28 сентября пограничники насчитали почти 500 попыток незаконного пересечения границы.
- Кстати, с августа 2021 года тысячи мигрантов пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Преимущественно это выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.