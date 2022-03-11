Саме тому ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства освіти та науки України запускає дитячий садок в онлайн-форматі, покликаний допомогти батькам зайняти дітей пізнавальними та розвивальними активностями.

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Онлайн-дитсадок НУМО для українських малюків

Проєкт під назвою НУМО являтиме собою добірку відео на цікаві для дошкільнят теми. У Міносвіти сподіваються, що онлайн-дитсадок полегшить батькам завдання організації дозвілля для малюків та збереже зв'язок з навчальним процесом.

Перший випуск НУМО має з'явитися на платформах ЮНІСЕФ і Міністерства освіти та науки вже зовсім скоро. Згодом, його транслюватимуть і на телебаченні.

Ми робимо усе можливе, аби діти продовжували навчання та здобували необхідні життєві навички,

– йдеться в анонсі проєкту від міністерства.

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