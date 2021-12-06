Ингалировать умудряются все. От водички до "фуфломицинов". Иногда ингалируют, вроде бы, нужные препараты, но не в тех дозах и не тем путём.

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Итак. Повторю в стотысячный раз, чтоб запомнилось.

Кашель – это защитный механизм. Он очищает дыхательные пути от слизи, связывающей вирусы/бактерии, погибших лейкоцитов, аллергенов, пыли..

Мы не лечим кашель (за исключением, когда он вызван коклюшем или онкопатологией, расположенной в области кашлевого центра в продолговатом мозге или вблизи кашлевых зон в дыхательных путях.)

Небулайзер – не "полезный бытовой прибор", он не нужен "для облегчения состояния ребёнка при заболеваниях дыхательной системы".

При использовании лекарства через небулайзер образуется взвесь микрокапелек жидкости, большая часть из которых уходит в окружающую среду. Оставшиеся микрокапельки опускаются не на стенки бронхов и бронхиол, где, собственно, и происходит патологический процесс, а в нижние отделы лёгких.

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Зачастую, непосредственно в альвеолы, по дороге "собирая" всех микроорганизмов с верхних дыхательных путей.

Что же делать, если у ребёнка действительно имеются явления бронхоспазма, визинг ("обструкция") или стенозирующий ларинготрахеит и ингаляции нужны?! Как доставить лекарство правильно и максимально эффективно?

Оптимальной лекарственной формой для дыхательных путей являются дозированные аэрозольные ингаляторы ("баллонные спреи"). Да-да, те самые "баллончики для астматиков".

Но правильное использование их бывает сложным даже для взрослых "опытных пользователей". Как же использовать их у малышей?

Специально для этого существует спейсер Он тормозит скорость аэрозольного облака, позволяет лекарству равномерно распределиться в дыхательных путях. В спейсерах есть маска, для использования у детей от рождения, что позволяет производить ингаляцию в любых условиях, когда сохранено самостоятельное дыхание.

Кроме того, ингаляция через спейсер – это всего лишь несколько спокойных вдохов, что позволяет провести её максимально быстро и спокойно даже у малышей, которые боятся.

Не стоит забывать, что спейсер также значительно более компактный, дешёвый и практичный девайс, нежели небулайзер помещающийся в дамскую сумочку.

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