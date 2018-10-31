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      Задушили і розчленували: у Туреччині повідомили подробиці вбивства журналіста Хашоггі

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      Джамаль Хашоггі був вбитий у будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі
      Джамаль Хашоггі був вбитий у будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі / Getty images

      Прокурор Туреччини озвучив обставини вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі.

      Таку заяву прокурор Туреччини Ірфан Фідан озвучив у середу, 31 жовтня.

      Читайте також: Хто такий Джамаль Хашоггі: біографія журналіста, якого вбили у консульстві Саудівської Аравії

      За даними слідства, саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашогджі задушили, а потім розчленували на території консульства у Стамбулі.

      Тіло Джамаля Хашоггі після його удушення знищили шляхом розчленування, що ще раз підтверджує, що це заплановане вбивство,
      – заявив прокурор Туреччини.

       

      Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?
      У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-Фейсала.

      Хашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Теги: Розслідування Джамаль Хашоггі журналісти Новини Туреччини Саудівська Аравія
      Джерело: 24 Канал
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