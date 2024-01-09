Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він переконаний, що партнерів України могли б потішити економічні успіхи нашої держави.

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На що розраховує Захід, даючи гроші Україні

Надаючи Україні десятки мільярдів доларів, Захід хотів би побачити дві речі:

поступову деокупацію українських територій; рішучі кроки в розвитку української економіки.

Зовсім недаремно під кінець 2023 року в інформаційному полі побільшало чуток можливість нової української операції в напрямку Кримського півострова, який дійсно є своєрідною "ахілесовою п'ятою" Владіміра Путіна.

"Це (успішна операція Сил оборони на Півдні – 24 Канал) буде свідчити про інституційну силу і спроможність України, про те, що наше реформування Збройних сил проходить правильно і, відповідно, ми правильно використовуємо ту військово-технічну допомогу, яку нам надають", – припустив Рейтерович.

Чому економічний ривок також важливий

Без західної військової та фінансової допомоги Україні буде важко стримувати агресора. Втім, і Європа, і особливо США розраховують, що незабаром Україна зможе виготовляти більше вітчизняного озброєння для власних потреб, а також – мати більші бюджети на закупівлю зброї закордоном.

Це було б гарним знаком для партнерів, що в майбутньому Україна зможе впоратись зі стримуванням Кремля, не зважаючи на скорочення міжнародної допомоги. Про такі очікування говорять прямо зокрема Сполучені Штати, як це можна було зрозуміти з візиту спецпредставниці США Пенні Пріцкер. Згідно з анонімними повідомленнями, вона закликала Київ знайти способи збільшити свої доходи.

Хтось називав цю позицію цинічною, але це насправді вона дуже правильна. Тобто, вона показує, що Україні треба відходити від розуміння себе виключно як жертви й думати, як ми зможемо під час війні посилити нашу здатність заробляти,

– висловився політолог.

Багато країн світу сьогодні зацікавлені в тому, щоб створювати спільні з Україною виробництва зброї. І в перспективі з таких підприємств може постати потужний військово-промисловий кластер, який буде приносити Україні чималі бюджетні надходження.

Те саме стосується й інших бюджетоутворюючих галузей української економіки. Приміром, попри війну, агропромислова галузь продовжує розвиватися, і в 2024 році цей розвиток вкрай важливо масштабувати. Це покаже західним партнерам, що Україна правильно використовує ті кошти, які вони передають, паралельно проводячи реформи, на які вони розраховують,

"Треба зрозуміти, (що західним політикам – 24 Канал) треба звітувати перед своїми виборцями, і ці звітування можуть зводитися або до поразки Росії та повернення тимчасово окупованих територій України, (або до – 24 Канал) відновленні економіки й того, що Україна поступово стає на ноги, як це було до широкомасштабного вторгнення Росії", – зазначив Рейтерович.

США надсилають Україні сигнали