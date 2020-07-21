"Хоче бути вбитим, як мученик": знайомий терориста з Луцька пояснив його мотивацію
У Луцьку терорист Максим Кривош, який називає себе "Максимом Плохим", захопив автобус з близько 20 людьми всередині й погрожує його підірвати. Його знайомий Віталій Лозовський розповів журналістам, чого насправді може прагнути чоловік.
Лозовський – письменник, а познайомився він з Кривошем, коли той хотів опублікувати на його сайті свою книгу. Чоловік зізнається: коли побачив ім'я знайомого в новинах, зовсім не здивувався. Про це він сказав у коментарі "Фактам".
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Ми спілкувалися кілька років тому щодо його книги. Тоді при спілкуванні ця людина здалася мені цілком адекватною. Втім було очевидно, що він ідейний,
– розповів письменник.
Він переконаний, що "Максим Плохой" дійсно вірить у все те, про що він говорить. Зокрема про те, що, мовляв, держава відняла в людей свободу й таке інше.
Відповідаючи на питання про те, чи здатен Максим Кривош на вбивство, Віталій Лозовський висловив упевненість, що цивільних той не вбиватиме. Мовляв, він і раніше нікого не вбивав.
"Наскільки мені відомо, Макс раніше сидів за грабунки. Думаю, що зараз його мета – щоб його вбили, і він став іконою, мучеником, який постраждав в ім'я свободи", – сказав Лозовський.
Захоплення маршутки з заручниками в Луцьку: коротко
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош захопив у центрі Луцька маршрутку з близько 20 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Сам терорист, який називає себе "Максимом Плохим", позиціонує себе "антисистемником". Він заявляє, що держава відбирає у людей свободу.
- Його ключова вимога – аби Володимир Зеленський, ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі".
- Наразі центр Луцька перекритий. Силовики ведуть переговори з терористом, аби той звільнив заручників. Бере участь у переговорх також глава МВС України Арсен Аваков, який терміново прилетів на Волинь.