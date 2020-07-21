У Луцьку терорист Максим Кривош, який називає себе "Максимом Плохим", захопив автобус з близько 20 людьми всередині й погрожує його підірвати. Його знайомий Віталій Лозовський розповів журналістам, чого насправді може прагнути чоловік.

Лозовський – письменник, а познайомився він з Кривошем, коли той хотів опублікувати на його сайті свою книгу. Чоловік зізнається: коли побачив ім'я знайомого в новинах, зовсім не здивувався. Про це він сказав у коментарі "Фактам".

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Ми спілкувалися кілька років тому щодо його книги. Тоді при спілкуванні ця людина здалася мені цілком адекватною. Втім було очевидно, що він ідейний,

– розповів письменник.

Він переконаний, що "Максим Плохой" дійсно вірить у все те, про що він говорить. Зокрема про те, що, мовляв, держава відняла в людей свободу й таке інше.

Відповідаючи на питання про те, чи здатен Максим Кривош на вбивство, Віталій Лозовський висловив упевненість, що цивільних той не вбиватиме. Мовляв, він і раніше нікого не вбивав.

"Наскільки мені відомо, Макс раніше сидів за грабунки. Думаю, що зараз його мета – щоб його вбили, і він став іконою, мучеником, який постраждав в ім'я свободи", – сказав Лозовський.

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