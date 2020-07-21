В Луцке террорист Максим Кривош, который называет себя "Максимом Плохим", захватил автобус с около 20 людьми внутри и угрожает его взорвать. Его знакомый Виталий Лозовский рассказал журналистам, к чему на самом деле может стремиться мужчина.

Лозовский - писатель, а познакомился он с Кривошем, когда тот хотел опубликовать на его сайте свою книгу. Мужчина признается: когда увидел имя знакомого в новостях, совсем не удивился. Об этом он сказал в комментарии "Фактам".

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Мы общались несколько лет назад относительно его книги. Тогда при общении этот человек показался мне вполне адекватным. Впрочем было очевидно, что он идейный,

- рассказал писатель.

Он убежден, что "Максим Плохой" действительно верит во все то, о чем он говорит. В частности о том, что, мол, государство отняло у людей свободу и так далее.

Отвечая на вопрос о том, способен ли Максим Кривош на убийство, Виталий Лозовский выразил уверенность, что гражданских тот не будет убивать. Мол, он и раньше никого не убивал.

"Насколько мне известно, Макс ранее сидел за грабежи. Думаю, что сейчас его цель - чтобы его убили, и он стал иконой, мучеником, который пострадал во имя свободы", - сказал Лозовский.

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