"Хочет быть убитым как мученик": знакомый террориста из Луцка объяснил его мотивацию
В Луцке террорист Максим Кривош, который называет себя "Максимом Плохим", захватил автобус с около 20 людьми внутри и угрожает его взорвать. Его знакомый Виталий Лозовский рассказал журналистам, к чему на самом деле может стремиться мужчина.
Лозовский - писатель, а познакомился он с Кривошем, когда тот хотел опубликовать на его сайте свою книгу. Мужчина признается: когда увидел имя знакомого в новостях, совсем не удивился. Об этом он сказал в комментарии "Фактам".
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Мы общались несколько лет назад относительно его книги. Тогда при общении этот человек показался мне вполне адекватным. Впрочем было очевидно, что он идейный,
- рассказал писатель.
Он убежден, что "Максим Плохой" действительно верит во все то, о чем он говорит. В частности о том, что, мол, государство отняло у людей свободу и так далее.
Отвечая на вопрос о том, способен ли Максим Кривош на убийство, Виталий Лозовский выразил уверенность, что гражданских тот не будет убивать. Мол, он и раньше никого не убивал.
"Насколько мне известно, Макс ранее сидел за грабежи. Думаю, что сейчас его цель - чтобы его убили, и он стал иконой, мучеником, который пострадал во имя свободы", - сказал Лозовский.
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- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривошей захватил в центре Луцка маршрутку с около 20 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Сам террорист, называющий себя "Максимом Плохим", позиционирует себя "антисистемником". Он заявляет, что государство отбирает у людей свободу.
- Его ключевое требование - чтобы Владимир Зеленский, ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они - "террористы в законе".
- Сейчас центр Луцка перекрыт. Силовики ведут переговоры с террористом, чтобы тот освободил заложников. Участвует в переговорх также глава МВД Украины Арсен Аваков, который срочно прилетел на Волынь.