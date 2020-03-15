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      Чи треба закрити кафе і ресторани на час карантину: опитування

      - Читать новость на русском
      Чи треба закрити кафе і ресторани на час карантину / unsplash.com

      В Україні діє загальнонаціональний карантин, однак на заклади харчування він не розповсюджується. У Міністерстві охорони здоров'я висловили думку, що в разі масовішого поширення коронавірусу, кафе та ресторани таки доведеться зачинити. Що ви думаєте з цього приводу – висловіться у нашому опитуванні.

      Запропонував обмежити роботу закладів громадського харчування міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.

      Про це Ємець пропонує закрити кафе та ресторани через коронавірус

      Хоча в Україні станом на 15 березня зафіксовано лише 3 випадки зараження коронавірусом, один з яких – смертельний, влада країни хоче діяти на випередження.  

      Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – це дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус,
      – наголосив Ємець.

      Хочемо дізнатися вашу думку стосовно цієї теми:

       

      Карантин в Україні: головне

      • На три тижні – до 3 квітня – заборонені масові культурні, спортивні та розважальні заходи за участі 200 та більше осіб.
      • Зупинили навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
      • Мережі "Планета кіно" і "Multiplex" закрили кінотеатри у Києві.
      • У Чернівцях карантин посилений: непрацюють усі ринки області, не курсує міжрегіональний громадський транспорт, закриті спортивні клуби і театри.

      Міфи і правда
      Як передається коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Карантин в Україні 2020 Здорове харчування Новини України Міністерство охорони здоров’я Леонід Ємець Опитування 24
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