Чи треба закрити кафе і ресторани на час карантину: опитування

В Україні діє загальнонаціональний карантин, однак на заклади харчування він не розповсюджується. У Міністерстві охорони здоров'я висловили думку, що в разі масовішого поширення коронавірусу, кафе та ресторани таки доведеться зачинити. Що ви думаєте з цього приводу – висловіться у нашому опитуванні.

Запропонував обмежити роботу закладів громадського харчування міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.

Про це Ємець пропонує закрити кафе та ресторани через коронавірус

Хоча в Україні станом на 15 березня зафіксовано лише 3 випадки зараження коронавірусом, один з яких – смертельний, влада країни хоче діяти на випередження.

Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – це дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус,

– наголосив Ємець.

Хочемо дізнатися вашу думку стосовно цієї теми:

Карантин в Україні: головне

На три тижні – до 3 квітня – заборонені масові культурні, спортивні та розважальні заходи за участі 200 та більше осіб.

Зупинили навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

Скасовані спортивні змагання за участі глядачів.

Мережі "Планета кіно" і "Multiplex" закрили кінотеатри у Києві.

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Як передається коронавірус / Інфографіка 24 каналу