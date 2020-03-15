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      Надо ли закрыть кафе и рестораны на время карантина: опрос

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      В Украине действует общенациональный карантин, однако на заведения питания он не распространяется. В Министерстве здравоохранения выразили мнение, что в случае массового распространения коронавируса, кафе и рестораны таки придется закрыть. Что вы думаете по этому поводу – выскажитесь в опросе.

      Предложил ограничить работу заведений общественного питания министр здравоохранения Украины Илья Емец.

      Об этом Емец предлагает закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

      Хотя в Украине по состоянию на 15 марта зафиксировано только 3 случая заражения коронавирусом, один из которых – смертельный, власти страны хотят действовать на опережение.

      Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – это действенная мера в борьбе с коронавирусом. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса,
      – отметил Емец.

      Хотим узнать ваше мнение по этой теме:

       

      Карантин в Украине: главное

      • На три недели – до 3 апреля – запрещены массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия с участием 200 и больше человек.
      • Остановили учебный процесс в школах, университетах и детских садах.
      • Отменены спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Сети "Планета кино" и "Multiplex" закрыли кинотеатры в Киеве.
      • В Черновцах карантин усиленный: не работают все рынки области, не ходит межрегиональный общественный транспорт, закрыты спортивные клубы и театры.

      Міфи і правда
      Как передается коронавирус / Инфографика 24 канала

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Здоровое питание Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Леонид Емец Коронавирус в Украине Опрос 24
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