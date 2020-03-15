Надо ли закрыть кафе и рестораны на время карантина: опрос
В Украине действует общенациональный карантин, однако на заведения питания он не распространяется. В Министерстве здравоохранения выразили мнение, что в случае массового распространения коронавируса, кафе и рестораны таки придется закрыть. Что вы думаете по этому поводу – выскажитесь в опросе.
Предложил ограничить работу заведений общественного питания министр здравоохранения Украины Илья Емец.
Об этом Емец предлагает закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса
Хотя в Украине по состоянию на 15 марта зафиксировано только 3 случая заражения коронавирусом, один из которых – смертельный, власти страны хотят действовать на опережение.
Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – это действенная мера в борьбе с коронавирусом. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса,
– отметил Емец.
Хотим узнать ваше мнение по этой теме:
Карантин в Украине: главное
- На три недели – до 3 апреля – запрещены массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия с участием 200 и больше человек.
- Остановили учебный процесс в школах, университетах и детских садах.
- Отменены спортивные соревнования с участием зрителей.
- Сети "Планета кино" и "Multiplex" закрыли кинотеатры в Киеве.
- В Черновцах карантин усиленный: не работают все рынки области, не ходит межрегиональный общественный транспорт, закрыты спортивные клубы и театры.