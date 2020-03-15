Надо ли закрыть кафе и рестораны на время карантина: опрос

В Украине действует общенациональный карантин, однако на заведения питания он не распространяется. В Министерстве здравоохранения выразили мнение, что в случае массового распространения коронавируса, кафе и рестораны таки придется закрыть. Что вы думаете по этому поводу – выскажитесь в опросе.

Предложил ограничить работу заведений общественного питания министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Об этом Емец предлагает закрыть кафе и рестораны из-за коронавируса

Хотя в Украине по состоянию на 15 марта зафиксировано только 3 случая заражения коронавирусом, один из которых – смертельный, власти страны хотят действовать на опережение.

Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – это действенная мера в борьбе с коронавирусом. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса,

– отметил Емец.

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Карантин в Украине: главное

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