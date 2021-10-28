Попередньо відомо, що інцидент трапився біля відомо ресторану "Аристократ". У поліції факт інциденту підтвердили.
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У Запоріжжі трапилась різанина
Біля ресторану на проспекті Маяковського знайшли труп чоловіка 2000 року народження зі слідами побиття. Наразі відомо, що справу розслідуватимуть за статтею "вбивство",
– повідомило видання "Забор".
У пресслужбі обласного управління поліції 24 каналу підтвердили факт події, та деталі пообіцяли повідомити пізніше.
Попередньо відомо, що інцидент стався в одному з елітних ресторанів на проспекті Маяковського. Попередньо відомо, що між групою людей стався конфлікт, внаслідок чого загинув чоловік.
Окрім того, за неперевіреною інформацією, поліція знайшла документи одного з учасників бійки, а також сліди крові, які вели у бік занедбаного дитячого садка. ЗМІ пишуть, що там знайшли чоловіка в крові та з пораненням плеча.
На Запоріжжі вбили людину / Фото "Забор", "Форпост"
Коротко про останні інциденти в Україні
- 9 жовтня у селі Великі Грибовичі, що на Львівщині, вночі трапилась бійка. Внаслідок сутички загинув 47-річний місцевий мешканець. Ще один чоловік отримав важкі поранення.
- 15 жовтня депутат Великої Британії Девід Емесс отримав кілька ножових поранень. Трапилось це у церкві під час зустрічі 69-річного політика з виборцями. Члена британського парламенту поранив 25-річний чоловік, який увійшов на збори його виборчого округу. Поліція затримала нападника й повідомила, що врятувати депутата не вдалось.
- 19 жовтня в одному з хостелів Одеси сталася різанина, в якій постраждав 33-річний житель Дніпропетровщини. Згодом виявилося, що в потерпілого виник конфлікт із земляком і той вдарив його ножем у груди.