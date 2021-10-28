Попередньо відомо, що інцидент трапився біля відомо ресторану "Аристократ". У поліції факт інциденту підтвердили.

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У Запоріжжі трапилась різанина

Біля ресторану на проспекті Маяковського знайшли труп чоловіка 2000 року народження зі слідами побиття. Наразі відомо, що справу розслідуватимуть за статтею "вбивство",

– повідомило видання "Забор".

У пресслужбі обласного управління поліції 24 каналу підтвердили факт події, та деталі пообіцяли повідомити пізніше.

Попередньо відомо, що інцидент стався в одному з елітних ресторанів на проспекті Маяковського. Попередньо відомо, що між групою людей стався конфлікт, внаслідок чого загинув чоловік.

Окрім того, за неперевіреною інформацією, поліція знайшла документи одного з учасників бійки, а також сліди крові, які вели у бік занедбаного дитячого садка. ЗМІ пишуть, що там знайшли чоловіка в крові та з пораненням плеча.

На Запоріжжі вбили людину / Фото "Забор", "Форпост"

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