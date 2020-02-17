Запорізькі правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні двох дітей
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Підозрюваного, який зґвалтував двох хлопчиків, затримали у місті Запоріжжя.
Інцидент стався 16 лютого у Запоріжжі, повідомляє поліція Запорізької області.
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Двоє 10-річних дітей гуляли на вулиці. Незнайомий чоловік запропонував неповнолітнім подивитись металошукач у себе в квартирі.
Вже у квартирі підозрюваний зґвалтував дітей. Зловмисником виявився раніше судимий чоловік 1980 року народження.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування". Чоловікові загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
сьогодні
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