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      Запорізькі правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні двох дітей

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      Невідомий зґвалтував двох неповнолітніх хлопчиків / Shutterstock

      Підозрюваного, який зґвалтував двох хлопчиків, затримали у місті Запоріжжя.

      Інцидент стався 16 лютого у Запоріжжі, повідомляє поліція Запорізької області.

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      Двоє 10-річних дітей гуляли на вулиці. Незнайомий чоловік запропонував неповнолітнім подивитись металошукач у себе в квартирі.

      Вже у квартирі підозрюваний зґвалтував дітей. Зловмисником виявився раніше судимий чоловік 1980 року народження.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування". Чоловікові загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Діти і неповнолітні Згвалтування Новини Запоріжжя
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