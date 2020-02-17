Запорожские правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании двух детей
Подозреваемого, который изнасиловал двух мальчиков, задержали в городе Запорожье.
Инцидент произошел 16 февраля в Запорожье, сообщает полиция Запорожской области.
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Двое 10-летних детей гуляли на улице. Незнакомый мужчина предложил несовершеннолетним посмотреть металлоискатель у себя в квартире.
Уже в квартире подозреваемый изнасиловал детей. Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина 1980 года рождения.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Изнасилование". Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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