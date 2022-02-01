Зарплати міністрів: хто скільки заробив у 2021 році і яку допомогу від держави отримав

Наприкінці 2021 року ми надіслали у кожне з міністерств запити про зарплати їхніх очільників. Зібрати майже повний пакет відповідей вдалося за місяць. З різною оперативністю і різною відкритістю нам таки розповіли про те, наскільки поповнився гаманець в урядовців.

У цьому підсумковому матеріалі на сайті 24 каналу ми зібрали головні зарплатні цифри про 20 чинних міністрів, міністерок і одного виконувача обов'язків. І так, спойлер: інформації про Арсена Авакова тут не буде. До того ж на час публікації цього матеріалу ми не отримали відповіді з МОЗ про зарплату Віктора Ляшка і з Міністерства розвитку громад і територій про Олексія Чернишова.

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Хто з міністрів отримав найбільше грошей

У трійці найоплачуваніших міністрів – Дмитро Кулеба, Сергій Шкарлет і Марина Лазебна. Неочікувано, але глава Кабміну Денис Шмигаль отримав торік на триста тисяч гривень менше, ніж, наприклад, міністерка соцполітики. Він на лаві урядовців, які отримують найменше, не маючи зокрема відпусток.

Щодо лідера рейтингу – Дмитра Кулеби – то він отримав значні надбавки за доступ до державної таємниці і на відрядження.



Дмитро Кулеба у 2021 році отримав найбільшу зарплатню серед членів Кабміну / Фото МЗС

Фактично, тобто після сплати податків, Кулеба за 2021 рік отримав на посаді міністра 858 683,97 гривні. Якщо ж рахувати загальну суму, то вона перевищує мільйон.

Найменше ж серед міністрів, які пропрацювали повний рік, отримав очільник Мінцифри Михайло Федоров. Сталося так через його "скромність". Але детальніше про це розповімо нижче.

Найменші ж цифри, які ми бачили у міністерських зарплатах, це виплати того ж таки Михайла Федорова за вересень – 34 тисячі 674 гривні і Дениса Шмигаля за березень – 41 тисяча 833 гривні.

Зарплата міністрів за 2021 рік

Міністри, які пропрацювали повний рік

Призначений у квітні

Герман Галущенко 484 597,71 гривні (міністр енергетики).

Призначені у травні



Зарплати міністрів уряду за 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Призначений у липні

Денис Монастирський 371 775,63 гривні (міністр внутрішніх справ).

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Призначені у листопаді

Олексій Резніков 179 818,59 гривні (міністр оборони);

179 818,59 гривні (міністр оборони); Руслан Стрілець 148 333,97 гривні (т.в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів);

148 333,97 гривні (т.в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів); Юлія Свириденко 125 350,23 гривні (перша віцепрем'єр-міністерка – міністр економіки);

125 350,23 гривні (перша віцепрем'єр-міністерка – міністр економіки); Ірина Верещук 125 186,49 гривні (міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій);

125 186,49 гривні (міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій); Павло Рябікін 105 208,54 гривні (міністр з питань стратегічних галузей промисловості).



Зарплати міністрів Кабміну за 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Хто брав відпускні, допомогу на оздоровлення і "допомогу до відпустки"

У цьому підсумковому "рейтингу" за показник ми взяли. Довелося зробити це зокрема через те, що у різних міністерствах нам оприлюднили: десь цифри без вказаних податків, десь цифри без виокремлення окладу і премій. Щоб дізнатися детальніше про зарплату міністра, клацніть на посилання, яке ми залінкували у сумі навпроти прізвища.

Міністром-лідером за кількістю отриманих грошей за відпустки є очільник Мінспорту Вадим Гутцайт. Він брав відпустки у лютому, квітні, липні, серпні, вересні, листопаді і грудні.

У липні відпускних отримав найбільше – понад 26 тисяч гривень. Цього ж місяця брав 66 тисяч 458 гривень допомоги на оздоровлення. Найскромніші відпускні отримав у листопаді – лише 2 157 гривень.

Багато відпусток брав і міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Гроші за відпустки до окладу йому приплюсували у лютому, липні, серпні, жовтні і грудні.



Немчінов брав відпускні 5 місяців / Фото з його фейсбуку

У лютому він отримав найбільшу суму: з яких саме відпускні – 5 175 гривень і грошова допомога до відпустки 56 тисяч 514 гривень. У жовтні він отримав 16 тисяч гривень відпускних.

Багато "плюшок" у 2021 році отримав Сергій Шкарлет – міністр освіти і науки. Він посідає друге місце за кількістю заробленого на посаді у Кабміні.

Надбавки і виплати Шкарлета:

матеріальна допомога на оздоровлення у березні – 54 тисячі 951 гривня;

оплата за дні непрацездатності у квітні – 34 тисячі 536 гривень ;

; відпускні у червні – 4 тисячі 139 гривень;

оплата за відрядження у липні – 26 тисяч 822 гривні;

відпускні у вересні – 8 тисяч 279 гривень;

оплата за дні непрацездатності у грудні – 10 тисяч 596 гривень;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – 74 тисячі 916 гривень.



Шкарлет є "чемпіоном" за кількістю надбавок серед міністрів / Фото з фейсбуку Міносвіти

Віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина брала відпускні чотири рази: у червні, липні, жовтні і грудні. За червень отримала 3 593 гривні у липні за відпустку – 22 тисячі гривень. До того ж цього місяця взяла грошову допомогу до відпустки у сумі 55 тисяч 233 гривні.

Ірину Верещук на посаду очільниці мінТОТу призначили у листопаді. Уже наступного місяця – у грудні – вона отримала відпускні 2 тисячі 336 гривень.

Глава Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна брала відпускні двічі: у вересні отримала 5 тисяч 693 гривні, а у жовтні – 7 тисяч 536 гривень. Також вона брала грошову допомогу на оздоровлення – 55 тисяч 179 гривень.



Юлія Лапутіна брала допомогу на оздоровлення / Фото з фейсбуку Мінветеранів

Глава Мін'юсту Денис Малюська брав матеріальну допомогу на оздоровлення у листопаді і отримав 13 тисяч 784 гривень. У серпні отримав дві оплати за відпускні: 10 тисяч 992 гривні і 2 тисячі 143 за липень. Ще одні відпускні отримав у листопаді – 2 тисячі 238 гривень.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін в уряді у 2021 році пропрацював два місяці і загалом отримав найменшу зарплату. Втім, вона рясно припорошена додатковими виплатами. Так, у грудні отримав 7 тисяч 518 гривень надбавки за роботу в умовах режимних обмежень. Також він отримав лікарняні за листопад у сумі 26 тисяч. У грудні йому також нарахували два лікарняних за рахунок фонду соцстрахування:

7 тисяч 166 гривень;

1 879 гривень.

Зверху він отримав ще й відпускні 2336 гривень.

Міністри без премій і надбавок

Член Кабміну, який отримав найменше у 2021 році, – Михайло Федоров. Хоч, на нашу скромну думку, Мінцифри з Дією чи не найбільше згадували у списку здобутків уряду. Федоров у 2021 році не просив допомоги на оздоровлення і не брав відпускних. Утім, мав п'ять місяців із відрядженнями.

Без премій 2021 рік прожив і Денис Шмигаль. Він до того ж не брав відпускних чи допомоги на оздоровлення. Зате 11 із 12 місяців провів у відрядженнях.

У Мінагрополітики окремим абзацом нам зауважили, що надбавки та премії не нараховувались і не виплачувались і міністру Роману Лещенку.

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Посвячені у державні таємниці

У розшифровках зарплат декількох міністрів є спільні надбавки, які мають назву "за доступ до державної таємниці". Вони були різного обсягу і призначалися помісячно.

Наприклад, у квітні Сергій Шкарлет отримав 3 тисячі гривень надбавки за такий доступ, а у серпні – 7 тисяч, у березні ж – 21 тисячу гривень. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба за такий доступ протягом 2021 року отримав 99 тисяч 646 гривень доплати.

Окрім того, в Кулеби є надбавки як держексперту з питань державної таємниці. Кулеба сумарно за рік отримав ще майже 100 тисяч гривень. Отримував таку надбавку і очільник Мін'юсту Денис Малюська. У нього виплати сягали від 8 до 11 тисяч за місяць (тобто фактично ті ж 100 гривень на рік).

Зауважимо, що у відповідях щодо зарплат інших міністрів такого пункту як "надбавка за державну таємницю" ми не побачили.

Замість висновків

Офіційні цифри зарплат міністрів, чесно зізнатися, не шокують. Це зарплата середнього айтішника чи менеджера. Інстаблогерки ж, маючи 20 тисяч доларів на місяць, за рік заробляють більше, ніж увесь Кабмін разом узятий.

Але для справедливості нагадаємо, що мінімальна зарплата в Україні в січні 2022 року становить 6,5 тисяч гривень. А середня номінальна зарплатня штатного працівника підприємств, установ та організацій, наприклад, у листопаді 2021 року склала 14 282 гривні. Хтось у Кабміні такі гроші отримав лише за кілька днів відпускних.

Зарплати інших чиновників

Наприкінці грудня 2021 року 24 канал розіслав офіційні запити у різні держустанови, аби дізнатися зарплати їхніх керівників. Протягом січня ми отримували відповіді на свої запити і публікували їх на сайті.