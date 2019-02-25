Засновника російського каналу НТВ Малашенка знайшли мертвим в Іспанії

64-річний Ігор Малашенко ймовірно покінчив життя самогубством в Іспанії. Він був засновникам російського телеканалу НТВ, гендиректором теле- і радіоцентру "Останкіно".

Журналіст Тимур Валеєв, який працював з Малашенко, підтвердив інформацію про смерть медіаменеджера, пише "Російська служба ВВС".

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За його словами, він має підтверджену інформацію, що Малашенко помер у своєму іспанському будинку в ніч проти 25 лютого. Крім того, стверджує, що є факти, які вказують саме на самогубство чоловіка.

Ігор Малашенко відомий своєю діяльністю у медіасфері. Проте він також був політтехнологом:

У 1991 році працював консультантом апарату президента СРСР Михайла Горбачова.

У 1996 році Малашенко став головним радником у передвиборчому штабі кандидата у президенти РФ Бориса Єльцина.

Під час президентської гонки 2018 року у Росії очолював передвиборчий штаб опозиційної політикині Ксенії Собчак (жовтень 2017 року).

"Ігор Малашенко наклав на себе руки. Не можу прийти в себе. Вдячна йому за нашу спільну роботу під час президентської кампанії", – написала Собчак у своєму "Телеграмі".



Ігор Малашенко з дружиною Боженою Ринською