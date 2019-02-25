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      Засновника російського каналу НТВ Малашенка знайшли мертвим в Іспанії

      641 Читать новость на русском
      Ігор Малашенко
      Ігор Малашенко / marketopic.ru

      64-річний Ігор Малашенко ймовірно покінчив життя самогубством в Іспанії. Він був засновникам російського телеканалу НТВ, гендиректором теле- і радіоцентру "Останкіно".

      Журналіст Тимур Валеєв, який працював з Малашенко, підтвердив інформацію про смерть медіаменеджера, пише "Російська служба ВВС".

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      За його словами, він має підтверджену інформацію, що Малашенко помер у своєму іспанському будинку в ніч проти 25 лютого. Крім того, стверджує, що є факти, які вказують саме на самогубство чоловіка. 

      Ігор Малашенко відомий своєю діяльністю у медіасфері. Проте він також був політтехнологом:

      • У 1991 році працював консультантом апарату президента СРСР Михайла Горбачова.
      • У 1996 році Малашенко став головним радником у передвиборчому штабі кандидата у президенти РФ Бориса Єльцина.
      • Під час президентської гонки 2018 року у Росії очолював передвиборчий штаб опозиційної політикині Ксенії Собчак (жовтень 2017 року).

      "Ігор Малашенко наклав на себе руки. Не можу прийти в себе. Вдячна йому за нашу спільну роботу під час президентської кампанії", – написала Собчак у своєму "Телеграмі".


      Ігор Малашенко з дружиною Боженою Ринською

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Самогубство Медіа Втрати
      Джерело: 24 Канал
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