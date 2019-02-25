19:15
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Основателя российского канала НТВ Малашенко нашли мертвым в Испании

      359 Читати новину українською
      Умер Игорь Малашенко - основателя НТВ нашли мертвым в Испании
      Игорь Малашенко / marketopic.ru

      64-летний Игорь Малашенко вероятно покончил жизнь самоубийством в Испании. Он был основателям российского телеканала НТВ, гендиректором теле- и радиоцентра "Останкино".

      Журналист Тимур Валеев, который работал с Малашенко, подтвердил информацию о смерти медиаменеджера, пишет "Русская служба ВВС".

      Читайте также: Умер известный украинский журналист Олег Ныпадымка

      По его словам, у него есть подтвержденная информация, что Малашенко умер в своем испанском доме в ночь на 25 февраля. Кроме того, утверждает, что есть факты, которые указывают именно на самоубийство мужчины.

      Игорь Малашенко известен своей деятельностью в медиасфере. Однако он также был политтехнологом:

      • В 1991 году работал консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева.
      • В 1996 году Малашенко стал главным советником в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.
      • Во время президентской гонки 2018 года в России возглавлял предвыборный штаб оппозиционного политика Ксении Собчак (октябрь 2017 года).

      "Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу во время президентской кампании", – написала Собчак в своем "Телеграмме".


      Игорь Малашенко с женой Боженой Рынской

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
      сегодня
      51684
      Теги: Потери Медиа Самоубийство Новости России
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Голливудские звезды, которые никогда не получали Оскар
      сегодня , 19:11 Голливудские звезды, которые никогда не получали Оскар
      Наталя Боднар 13
      MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      сегодня , 19:05 MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      Артем Овдієнко 175
      Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      сегодня , 18:57 Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      Ірина Поліщук 26
      Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      сегодня , 18:30 Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      Роман Маселко 22
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 18:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 4382
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      США перебросили вооружение в Южную Корею в ответ на ядерные испытания КНДР
       10 января 2016 , 12:35
      Во французском Лионе прогремел взрыв: есть жертвы
       10 февраля , 02:10
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук