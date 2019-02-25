Основателя российского канала НТВ Малашенко нашли мертвым в Испании

64-летний Игорь Малашенко вероятно покончил жизнь самоубийством в Испании. Он был основателям российского телеканала НТВ, гендиректором теле- и радиоцентра "Останкино".

Журналист Тимур Валеев, который работал с Малашенко, подтвердил информацию о смерти медиаменеджера, пишет "Русская служба ВВС".

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По его словам, у него есть подтвержденная информация, что Малашенко умер в своем испанском доме в ночь на 25 февраля. Кроме того, утверждает, что есть факты, которые указывают именно на самоубийство мужчины.

Игорь Малашенко известен своей деятельностью в медиасфере. Однако он также был политтехнологом:

В 1991 году работал консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева.

В 1996 году Малашенко стал главным советником в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

Во время президентской гонки 2018 года в России возглавлял предвыборный штаб оппозиционного политика Ксении Собчак (октябрь 2017 года).

"Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу во время президентской кампании", – написала Собчак в своем "Телеграмме".



Игорь Малашенко с женой Боженой Рынской