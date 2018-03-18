Застрелився легендарний льотчик ЗСУ

Льотчик-герой Владислав Волошин покінчив життя самогубством у власній квартирі у Миколаєві, вистріливши собі в голову з бойового пістолета.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

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За словами правоохоронців, під час пострілу у квартирі перебувала вся його сім'я. Військовий від вогнепального поранення помер у лікарні швидкої медичної допомоги.

Родина знаходилась вдома, разом із чоловіком, постріл з кімнати почула дружина,

– зазначили у поліції.

Самогубство чоловік скоїв з бойового пістолета марки "ПМ" без номерних знаків. За словами родичів, Владислав Волошин останнім часом перебував у пригніченому стані і говорив про тривожні наміри.

Льотчик ЗСУ Владислав Волошин покінчив життя самогубством у Миколаєві

Як розповіла дружина самогубця, останні кілька днів чоловік поводився дуже замкнуто, розповідав про неприємності на роботі. Вікдрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

29-річний Владислав Волошин останні кілька місяців був виконуючим обов'язки директора одного з обласних комунальних підприємств "Миколаївський міжнародний аеропорт".

Хто такий Владислав Волошин? Це колишній пілот штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. За час війни на Донбасі він неодноразово завдавав результативних ударів по бойовиках на Сході, зробивши 33 бойових вильоти.

У серпні 2014 року після точного удару по російських десантниках під Новокатеринівкою його літак збили. Він катапультувався і приземлився на окупованих територіях. Зі зламаною рукою завдяки координації куратора зі штабу АТО йому вдалося пройти повз блокпости бойовиків і потрапити на території, підконтрольні Україні.

Саме льотчика ЗСУ Владислава Волошина Москва брехливо звинувачувала в збитті малайзійського літака у небі над Донбасом.

До слова, його портрет в гермошоломі довго висів на почесному місці в Адміністрації президента України. Волошин нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.