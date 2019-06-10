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      Заява Кошового та Шефіра про українську мову: якою має бути державна

      Актуальне інтерв'ю 112 Читать новость на русском

      Про мовне питання, електорат нових партій та парламентські рейтинги – у прямому ефірі 24 каналу розповів керівник соціологічної служби "Рейтинг" Олексій Антипович

      Про українську мову

      – Заяви Бориса Шефіра та Євгена Кошового, можливо, що частково вирвані з контексту. Адже в одній розмові Шефір мав на увазі бізнес. 

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      – Кошовий сказав, що на державному рівні всі мають розмовляти українською мовою. Новообраний президент також вже почав говорити державною мовою, не переходячи на російську.

      – Мовне питання, як ділило українців, так і продовжує ділити. Проте більшість вважає, що єдиною державною мовою має бути українська. Заперечувати це неможливо, адже тоді буде величезне збурення в українському суспільстві. І на захист незалежності та патріотичності виступить велика кількість населення. Й мова йде аж ніяк не про Галичину.

      мовний закон
      Що передбачає мовний закон

      Про електорат нових партій

      – "Голос" увібрав у себе основну частину "Самопомочі", а також частину електорату Гриценка, щонайменше на Західній Україні, зокрема у Львові. Й звичайно, що зараз відбирає голоси у "Європейської солідарності", тобто у колишнього "Блоку Петра Порошенка".

      – "Слуга народу" у свій час відібрав досить багато електорату Юлії Тимошенко, тоді ще на президентській кампанії. Зараз це і електорат "Батьківщини", і "Опозиційного блоку", і "Радикальної партії". "Слуга народу" настільки універсально увібрав у себе, що його не можна розділити на якісь частини.

      Про парламентські рейтинги

      – Якщо говорити про партії, які вже давно в українській політиці, то звичайно, що оголошення першої п'ятірки чи першої десятки й не дуже грає роль. Такі партії, як "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Опозиційний блок", то з ними все більш-менш зрозуміло.

      А от перша п’ятірка, десятка та й взагалі присутні люди будуть дуже впливати на нові політичні сили, наприклад, як "Голос", "Слуга народу", як партія "Сила та честь". Тут виборцю буде дуже цікаво подивитися, а хто ще крім лідера партії ще з ним іде до українського парламенту.

      – Найближчим до подолання 5% бар'єру є партія Ігоря Смешка "Сила та честь". Проте динаміка його рейтингів наразі була незмінною, адже вона просто стабільно стояла нижче 5%. Чи буде зростання, то це залежить від тої кампанії, програми, гасел з якою ця політична сила буде йти у парламент.

      Рейтинги партій на вибори до Верховної РадиЇ
      Рейтинги партій 

      – Оці всі з'їзд, заяви, члени команд, які зараз з'явилися, висунення представників на мажоритарних округах – все це буде впливати на підтримку тої чи іншої партії. Відповідно й рейтинги зараз почнуть збільшуватися.

      – Хтось однозначно ще буде нарощувати. У нас з’явився новий гравець – це "Українська стратегія" Гройсмана, який є очільником уряду. Це все також буде впливати.

      blog_ava
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
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      Теги: Опозиційний блок ВО Батьківщина Новини України Новини політики мовне питання Партія Голос Самопоміч Слуга народу Європейська солідарність Радикальна партія Партія Сила і честь Партія Українська стратегія Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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