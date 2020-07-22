Співробітники Держбюро розслідувань 21 липня затримали працівника Центрального апарату Служби безпеки України. Його звинувачують у сутенерстві та рекламуванні інтимних послуг в інтернеті.

Слідчі Бюро затримали правоохоронця-сутенера після отримання ним чергової суми грошей. Про це мовиться на сайті ДБР. Цікаво Чи варто узаконити проституцію для підтримки економіки: опитування В чому підозрюють співробітника СБУ За попередніми даними, він систематично вимагав хабарі від жінок, які надають інтимні послуги , в якості плати за "кришування" їхньої діяльності.

, в якості плати за "кришування" їхньої діяльності. Крім того, правоохоронець забезпечував їх рекламою на сайтах знайомств , за що також одержував від них грошову винагороду.

, за що також одержував від них грошову винагороду. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. В разі доведення вини, йому світить позбавлення волі від 4 до 7 років.

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