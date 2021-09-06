Про це 6 вересня на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Нацполіції Житомирської області Артем Лисогор.
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За його словами, молодик розповів, що не був знайомий із загиблими, а в квартиру зайшов через незачинені двері. Злочинець ще з вечора 3 вересня стежив за жінкою дорогою з кафе до її дому.
Почекав, коли вона засне і зранку проник у квартиру, аби її пограбувати. Двері були не зачинені. Громадянка з дитиною спали. Коли жінка помітила його присутність, він завдав їй удари кухонним ножем, – додав правоохоронець.
Злочинцю після обіду 6 вересня обиратимуть запобіжний захід. Йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.
Що відомо про злочин
- У Житомирі 4 вересня після пожежі на вулиці Степана Бандери, 5, виявили тіла двох жінок. Рятувальники приїхали на виклик, але все виглядало, як імітація загоряння.
- За кілька годин поліція повідомила про початок розслідування вбивства 36-річної жінки та її 13-річної доньки. Поліцейські 5 вересня затримали підозрюваного у злочині.
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