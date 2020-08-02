Для багатьох слово "холестерин" це щось шкідливе та небезпечне.

Чи завжди холестерин це погано?

Холестерин життєво необхідний для нормальної діяльності організму. Це компонент клітинних мембран, що потрібний для створення гормонів, жовчних кислот, вітаміну Д. Без нього не засвоюється кальцій в організмі. Тому без холестерину наш організм не може обійтися.

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Але водночасно він фактор ризику розвитку атеросклерозу і пов'язаних з ним серцево-судинних захворювань. Це виникає при надлишку холестерину та особливо при порушені нормального співвідношення його фракцій.

Людині цілком достатньо вживати з їжею 300 – 400 мг холестерину в день. Це в першу чергу молочні продукти, м'ясо, яйця.

Сало, як будь-який продукт тваринного походження, містить холестерин. Але його кількість поступається вмісту останнього у вершковому маслі (160 – 215 мг) і навіть креветкам (160 – 210 мг). В салі холестерину в середньому (за довідковими даними) від 70 до 100 мг на 100 г. Краще їсти його не більше 10 – 50 грамів в день.

Зважайте на те, що ви їсте протягом дня. І якщо ви сьогодні збираєтеся з'їсти шматочок сала, у вашому раціоні не повинно бути інших жирних, багатих на холестерин продуктів. Всім здорового та смачного харчування!