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      Зеленський збирає РНБО

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      Володимир Зеленський скликає РНБО / president.gov.ua

      Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опісля о 12:00 відбудеться брифінг за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

      В Офісі Президента не повідомили про причини засідання РНБО.

      Важливо: Бойовики атакують українські позиції біля Золотого: є втрати

      Однак вранці 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій триває досі.

      Відомо, що Україна зазнала втрат. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення. Інформацію про загиблих та поранених наразі уточнюють.

      У нас тут всі в шоці, бахкати поблизу почали з 10 вечора вчорашнього дня. Ми з чоловіком медики на ногах з 12 ночі, в людей почалися панічні атаки, інсульти, то ми їздимо по селу. Нині не так сильно у нас тут чути, здалеку вибухи. Але такого вже давно не було,
      – розповіла "Громадському" фельдшерка Лілія Швець.

      Зауважимо, що незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Президент України Жертви Збройні сили України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі РНБО Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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