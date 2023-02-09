У місті Джандаріс на північному заході Сирії з-під завалів витягли новонароджену дівчинку. Мати дитини трагічно загинула після пологів.
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Подробиці трагедії
Будинок, у якому жила сім'я новонародженої, був одним з приблизно 50 будівель, зруйнованих землетрусом магнітудою 7,8 у Джандарісі в провінції Ідліб біля турецького кордону.
Один із родичів розповів, що невдовзі після катастрофи у жінки почалися перейми й вона народила ще до того, як померла. Крихітна дівчинка – єдина, яка вижила в сім'ї. Батько, четверо братів і сестер також загинули.
Дядько дитини Халіл аль-Суваді сказав, що родичі одразу кинулися на місце події, коли дізналися про обвал.
Ми чули голос, поки копали, і знайшли дитину з неушкодженою пуповиною, тому ми її перерізали, і моя кузина відвезла її до лікарні,
– розповів він.
На опублікованих кадрах видно одного з рятувальників, який вибіг зі зруйнованої будівлі з крихітним немовлям на руках.
У якому стані зараз дитина
Педіатр у сусідньому місті Африні, куди перевезли дівчинку, розповів, що вона прибула до лікарні у важкому стані, з кількома синцями та рваними ранами по всьому тілу. Проте медикам вдалося стабілізувати стан новонародженої дівчинки.
У неї було переохолодження. Нам довелося її зігрівати і давати кальцій,
– розповів лікар Хані Мааруф.
Внаслідок землетрусів у Сирії та Туреччині вже третю ніч залишаються люди, у постраждалих районах температура нижче нуля, тож надії витягти когось живими дедалі менше. Багато з тих людей, що вижили, втратили дах і ночують на вулиці.