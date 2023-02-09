В городе Джандарис на северо-западе Сирии из-под завалов вытащили новорожденную девочку. Мать ребенка трагически погибла после родов.

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Подробности трагедии

Дом, в котором жила семья новорожденной, был одним из примерно 50 зданий, разрушенных землетрясением магнитудой 7,8 в Джандарисе в провинции Идлиб у турецкой границы.

Один из родственников рассказал, что вскоре после катастрофы у женщины начались схватки и она родила еще до того, как умерла. Крошечная девочка – единственная, выжившая в семье. Отец, четверо братьев и сестер тоже погибли.

Дядя ребенка Халил аль-Сувади сказал, что родственники сразу бросились на место происшествия, когда узнали об обвале.

Мы слышали голос, пока копали, и нашли ребенка с невредимой пуповиной, поэтому мы его перерезали, и моя кузина отвезла его в больницу,

– рассказал он.

На опубликованных кадрах виден один из спасателей, выбежавший из разрушенного здания с крошечным младенцем на руках.

В каком состоянии сейчас ребенок

Педиатр в соседнем городе Африне, куда перевезли девочку, рассказал, что она прибыла в больницу в тяжелом состоянии, с несколькими синяками и рваными ранами по всему телу. Однако медикам удалось стабилизировать состояние новорожденной девочки.

У нее было переохлаждение. Нам пришлось ее согревать и давать кальций.

– рассказал врач Хани Мааруф.

В результате землетрясений в Сирии и Турции уже третью ночь остаются люди, в пострадавших районах температура ниже нуля, поэтому надежды вытянуть кого-то живыми все меньше. Многие выжившие потеряли крышу и ночуют на улице.