Це шоста дівчинка у сім'ї. Пара виховує ще 12 хлопчиків. Найстаршій доньці – 24 роки.

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Що відомо про унікальний випадок на Рівненщині

У нашому медзакладі жінка народила 18-ту дитину. Пологи відбулись 07 лютого 2023 року. Вага дівчинки – 3 кілограми 300 грамів, зріст – 55 сантиметрів,

– зазначили у перинатальному центрі.



На Рівненщині жінка народила 18-ту дитину / Фото Рівненського обласного перинатального центру

У коментарі ZAXID.NET головна лікарка перинатального центру Вікторія Єнікеєва зазначила, що породілля з 1979 року народження. Вона разом з сім'єю живе у Сарнах. За словами медикині:

пологи відбувались оперативним шляхом;

з новонародженою дитиною все добре;

дівчинка народилась доношеною.

Вікторія Єнікеєва також розповіла "Радіо Трек", що жінку скерували народжувати до них через певні ускладнення.

Найстаршій дитині в сім'ї 24 роки / Фото Рівненського обласного перинатального центру

У коментарі телеканалу "Рівне 1" 43-річна Марія Губеня розповіла, що щаслива, що 18-та дівчинка вже народилась. Адже жінка переживала, аби пологи пройшли добре у період війни.

Ми любимо дітей і не планували, скільки у нас буде. Скільки Бог дає, стільки у нас і є. Всім раді, приймаємо усіх, як від Бога,

– розповіла жінка.

Марія каже, що вже не могли дочекатись народження немовляти. Дівчинку назвуть Магдалина. Ім'я новонародженій обирала мати. Адже каже, що перед цим малюка називав батько.

За словами заступника головного лікаря Рівненського перинатального центру Стапана Лічнера, перед цим жінка народжувала рік тому. Обидва рази Марії робили кесарів розтин. За словами лікаря, жінка не проти народжувати до 20 дітей.

Сама Марія Губеня радіє, що дівчинка народилась. Каже, що далі вони вже будуть вдома з дітками.

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