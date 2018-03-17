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Жінка стрибнула з 45-метрового мосту на Житомирщині

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Жінка стрибнула з 45-метрового мосту на Житомирщині
Жінка стрибнула з 45-метрового мосту на Житомирщині / ДСНС

У місті Коростені, що у Житомирській області, жінка покінчила життя самогубством, стрибнувши з 45-метрового мосту в річку Уж.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Очевидці події викликали рятувальників, щоб ті змогли дістати тіло самогубиці, оскільки, була надія, що вона ще жива.

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Тіло жінки виявили біля мосту у воді на відстані близько 6 метрів від берега. Рятувальники ДСНС дістали жінку з води, однак, медики констатували її смерть – легені розірвалися від великої кількості води, що потрапила в організм.

Усі обставини події наразі встановлюються. Ймовірно, причиною скоєного став побутовий конфлікт.

Жінка стрибнула з 45-метрового мосту на Житомирщині

Жінка стрибнула з 45-метрового мосту на Житомирщині

Як відомо, лише за останні три роки з цього моста стрибнуло 15 осіб. біля моста встановили камери спостереження, тож декого вдалось врятувати.

Жінка стрибнула з 45-метрового мосту на Житомирщині

Жінка стрибнула з 45-метрового мосту на Житомирщині

Теги: Жертви Новини України Кримінальні новини Самогубство ДСНС Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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