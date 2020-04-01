Жінка знімала порно з 4-річною донькою і продавала в інтернеті

Жінка більше двох років знімала порно зі своєю дочкою. Правоохоронці затримали її в Дніпропетровській області.

У Вільногірську на Дніпропетровщині затримали 42-річну жінку, яка знімала порно з дитиною, повідомляє пресслужба кіберполіції.

Читайте також Столичні правоохоронці викрили 5 порностудій, де працювали студентки

Відео порнографічного характеру вона знімала в основному у себе вдома. Потім жінка продавала його в інтернеті на спеціалізованих форумах, у соціальних мережах і за допомогою месенджера.

Вартість одного ролику становила тисячу доларів.



Жінку затримали, їй загрожує 10 років позбавлення волі / Фото: Facebook

Наразі жінці оголосили про підозру. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.