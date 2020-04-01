Жінка знімала порно з 4-річною донькою і продавала в інтернеті
Жінка більше двох років знімала порно зі своєю дочкою. Правоохоронці затримали її в Дніпропетровській області.
У Вільногірську на Дніпропетровщині затримали 42-річну жінку, яка знімала порно з дитиною, повідомляє пресслужба кіберполіції.
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Відео порнографічного характеру вона знімала в основному у себе вдома. Потім жінка продавала його в інтернеті на спеціалізованих форумах, у соціальних мережах і за допомогою месенджера.
Вартість одного ролику становила тисячу доларів.
Жінку затримали, їй загрожує 10 років позбавлення волі / Фото: Facebook
Наразі жінці оголосили про підозру. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
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