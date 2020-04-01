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      Жінка знімала порно з 4-річною донькою і продавала в інтернеті

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      Поліція затримала жінку, яка знімала порно з неповнолітньою донькою / facebook.com

      Жінка більше двох років знімала порно зі своєю дочкою. Правоохоронці затримали її в Дніпропетровській області.

      У Вільногірську на Дніпропетровщині затримали 42-річну жінку, яка знімала порно з дитиною, повідомляє пресслужба кіберполіції.

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      Відео порнографічного характеру вона знімала в основному у себе вдома. Потім жінка продавала його в інтернеті на спеціалізованих форумах, у соціальних мережах і за допомогою месенджера.

      Вартість одного ролику становила тисячу доларів.


      Жінку затримали, їй загрожує 10 років позбавлення волі / Фото: Facebook

      Наразі жінці оголосили про підозру. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кібербезпека Діти і неповнолітні Порно Кримінал Кримінальні новини
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