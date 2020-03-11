Столичні правоохоронці викрили 5 порностудій, де працювали студентки

Кіберполіція припинила діяльність п’яти порностудій. Більшість "співробітниць" були студентками, вони спілкувались з англомовними відвідувачами спеціалізованих платних відеочатів.

У Києві подружня пара організувала роботу п‘яти студій з виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції в інтернеті. Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

До теми Група жінок організувала бордель на Дніпропетровщині

Понад 30 жінок віком від 18 до 30 року були залучені до створення контенту сексуального характеру.

За даними поліції, дівчата спілкувались з іноземними відвідувачами платних відеочатів на спеціалізованих сайтах. Вартість хвилини приватної розмови коштувала від 3 до 10 доларів. Місячний дохід студії становив понад 300 тисяч гривень.

Організатори використовували систему шифрованого зв'язку з віддаленим сервером, на якому розміщувалася система управління обліковими записами моделей.

Під час обшук в офісах порностудій, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, фото та відео, базу даних моделей, фінансову інформацію та документацію.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "вивезення, виготовлення, збут порнографічних предметів". Подружжю загрожує до семи років позбавлення волі.

Дивіться відео: кіберполіція викрила подружжя, яке організувало мережу порностудій