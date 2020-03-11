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      Столичные правоохранители разоблачили 5 порностудий, где работали студентки

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      Киберполиция прекратила деятельность пяти порностудий. Большинство "сотрудниц" были студентками, они общались с англоязычными посетителями специализированных платных видеочатов.

      В Киеве супружеская пара организовала работу пяти студий по изготовлению и распространению порнографической продукции в интернете. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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      Более 30 женщин в возрасте от 18 до 30 лет были привлечены к созданию контента сексуального характера.

      По данным полиции, девушки общались с иностранными посетителями платных видеочатов на специализированных сайтах. Стоимость минуты частного разговора стоила от 3 до 10 долларов. Месячный доход студии составил более 300 тысяч гривен.

      Организаторы использовали систему шифрованной связи с удаленным сервером, на котором размещалась система управления учетными записями моделей.

      Во время обыска в офисах порностудий, правоохранители изъяли компьютерную технику, фото и видео, базу данных моделей, финансовую информацию и документацию.

      Полиция открыла уголовное производство по статье "вывоз, изготовление, сбыт порнографических предметов". Супругам грозит до семи лет лишения свободы. 

      Смотрите видео: киберполиция разоблачила супругов, которые организовали сеть порностудий

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Кибербезопасность Порно Проституция
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