Группа женщин организовала бордель на Днепропетровщине
В Кривом Роге правоохранители задержали пятерых женщин, которые организовали бордель в арендованной квартире.
На Днепропетровщине сотрудники полиции в одной из многоэтажек провели санкционированный обыск.
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Правоохранители изъяли мобильный телефон, который фигурирует в объявлениях посетителей на сайтах, ноутбук с интимными фото женщин.
На Днепропетровщине разоблачили бордель / фото: Нацполиция
Сотрудники полиции открыли уголовное производство по статье "сутенерство".
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