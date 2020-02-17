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      Группа женщин организовала бордель на Днепропетровщине

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      Женщины организовали бордель в съемной квартире / novavarna.net

      В Кривом Роге правоохранители задержали пятерых женщин, которые организовали бордель в арендованной квартире.

      На Днепропетровщине сотрудники полиции в одной из многоэтажек провели санкционированный обыск.

      К теме: Полицейские разоблачили виртуальную порностудию: контент продавали за границу

      Правоохранители изъяли мобильный телефон, который фигурирует в объявлениях посетителей на сайтах, ноутбук с интимными фото женщин.

      порно бордель
      На Днепропетровщине разоблачили бордель / фото: Нацполиция

      Сотрудники полиции открыли уголовное производство по статье "сутенерство".

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Проституция Порно Криминальные новости Криминал
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