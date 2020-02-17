Группа женщин организовала бордель на Днепропетровщине

В Кривом Роге правоохранители задержали пятерых женщин, которые организовали бордель в арендованной квартире.

На Днепропетровщине сотрудники полиции в одной из многоэтажек провели санкционированный обыск.

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Правоохранители изъяли мобильный телефон, который фигурирует в объявлениях посетителей на сайтах, ноутбук с интимными фото женщин.



На Днепропетровщине разоблачили бордель / фото: Нацполиция

Сотрудники полиции открыли уголовное производство по статье "сутенерство".