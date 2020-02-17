Група жінок організувала бордель на Дніпропетровщині

У Кривому Розі правоохоронці затримали п’ятьох жінок, які організували бордель в орендованій квартирі.

На Дніпропетровщині співробітники поліції в одній із багатоповерхівок провели санкціонований обшук. До теми: Поліцейські викрили віртуальну порностудію: контент продавали за кордон Правоохоронці вилучили мобільний телефон, який фігурує в оголошеннях відвідувачів на сайтах, ноутбук з інтимними фото жінок.

На Дніпропетровщині викрили бордель / Фото: Нацполіція Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "сутенерство".