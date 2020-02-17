Група жінок організувала бордель на Дніпропетровщині
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У Кривому Розі правоохоронці затримали п’ятьох жінок, які організували бордель в орендованій квартирі.
На Дніпропетровщині співробітники поліції в одній із багатоповерхівок провели санкціонований обшук.
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Правоохоронці вилучили мобільний телефон, який фігурує в оголошеннях відвідувачів на сайтах, ноутбук з інтимними фото жінок.
На Дніпропетровщині викрили бордель / Фото: Нацполіція
Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "сутенерство".
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