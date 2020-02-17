15:16
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Група жінок організувала бордель на Дніпропетровщині

      2
      Жінки організували бордель в орендованій квартирі / novavarna.net

      У Кривому Розі правоохоронці затримали п’ятьох жінок, які організували бордель в орендованій квартирі.

      На Дніпропетровщині співробітники поліції в одній із багатоповерхівок провели санкціонований обшук.

      До теми: Поліцейські викрили віртуальну порностудію: контент продавали за кордон

      Правоохоронці вилучили мобільний телефон, який фігурує в оголошеннях відвідувачів на сайтах, ноутбук з інтимними фото жінок.

      порно бордель
      На Дніпропетровщині викрили бордель / Фото: Нацполіція 

      Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "сутенерство".

      Як збили літак МАУ в Ірані: усі відео
      сьогодні
      82036
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Проституція Порно Кримінальні новини Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:12 Чому Путін бреше про події Другої світової?
      Віталій Портников 56
      сьогодні , 15:00 Олімпіада в Україні: кому вигідно відновити проєкт Януковича
      Сергій Фурса 1131
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      793
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      217
      сьогодні , 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська 2395
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук