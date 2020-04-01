Женщина снимала порно с 4-летней дочкой и продавала в интернете
Женщина больше двух лет снимала порно со своей дочерью. Правоохранители задержали ее в Днепропетровской области.
В Вольногорске на Днепропетровщине задержали 42-летнюю женщину, которая снимала порно с ребенком, сообщает пресс-служба киберполиции.
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Видео порнографического характера она снимала в основном у себя дома. Потом женщина продавала его в интернете на специализированных форумах, в социальных сетях и с помощью мессенджера.
Стоимость одного ролика составляла тысячу долларов.
Женщину задержали, ей грозит 10 лет лишения свободы / Фото: Facebook
Сейчас женщине объявили о подозрении. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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