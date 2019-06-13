Жінка зробила 105 пластичних операцій: приголомшливі фото до та після

Британка Рейчел Еванс у свої 48 років зробила 105 пластичних операцій. Останньою операцією вона змінила форму обличчя, зробивши її овальною. Її називають найстаршою лялькою Барбі у Великобританії.

До цього Рейчел неодноразово робила підтяжки обличчя, збільшувала деякі частини тіла і вдавалася до всіляких косметичних процедур. Таким чином, за 13 років вона витратила на операції понад 50 тисяч доларів, пише Daily Star.

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Британка зазначила, що працювала перукарем і з зарплати відкладала на операції.

Мені хотілося знову бути щасливою, тому я змінила свою зовнішність і все, що мені не подобалося в собі. Ми живемо в часи, коли те, що не подобається, можна змінити, і я скористалася цим шансом,

– зазначила вона.



Рейчел Еванс до та після пластичних операцій

Загалом жінка зробила пластику носа, змінила форму щік, губ і підборіддя за допомогою філерів і тричі збільшила груди. За словами дівчини, реакція на результат виявилася суперечливою, а також додала, що "чоловіки божеволіють від її зовнішності".