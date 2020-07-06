На Житомирщині 13-річного хлопця знайшли із вогнепальним пораненням голови. Напередодні він взяв у батька рушницю і пішов за межі села.

Хлопець зник ще увечері 4 липня. Уже наступного ранку, як повідомляє поліція Житомирщини, його тіло знайшли у закинутому укріпленні часів Другої світової війни на околиці села Майстрів, неподалік райцентру.

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Підліток пішов із дому, нікому нічого не сказавши, та не повернувся. Батьки розшукували його спільно із односельцями і зрештою знайшли мертвим. Хлопець без відома батька взяв з сейфу його зареєстровану мисливську гвинтівку та учинив самогубство.

Поліцейські опитують родину і друзів загиблого, аби встановити усі обставин події. Окрім того, перевірятиметься інформація щодо приналежності хлопця до суїцидальних груп у соцмережах.

Хлопця знайшли у напіврозваленому укріпленні на околиці села Майстрів – дивіться карту