Традиційно в третю неділю червня в Україні святкують день медичного працівника. Започаткували професійне свято лікарів ще в 1994 році. Відтоді в цей день ми вітаємо наших рятівників.

До вітань приєднується і вся команда 24 каналу.

Цікаво День медика 2020: картинки-привітання зі святом

Працівники телеканалу привітали лікарів та поділилися власними історіями, пов'язані з медиками. Ведучий 24 каналу Єгор Скоріна розповів, що його батько також лікар.

Дуже часто в мене питають ким працює мій батько. І я жартома відповідаю, що він – флорист, бо має справу з букетами. Але не з тими, про які ви подумали. Він – дерматовенеролог,

– поділився Єгор Скоріна.

А випускова редакторка 24 каналу Вікторія Тищук вдячна медикам за те, що вони врятували її батька.

Зворушливі привітання записали і інші працівники телеканалу. Звершили відео словами вдячності за те, що вони щодня рятують людські життя й між операціями та консультаціями знаходять час на інтерв'ю.

Дивіться відео: журналісти 24 каналу привітали медиків із професійним святом