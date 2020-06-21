Журналисты 24 канала поздравили медиков с праздником: трогательное видео
Традиционно в третье воскресенье июня в Украине празднуют день медицинского работника. Начали профессиональный праздник врачей еще в 1994 году. С тех пор в этот день мы поздравляем наших спасателей.
К поздравлениям присоединяется и вся команда 24 канала.
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Сотрудники телеканала поздравили врачей и поделились собственными историями, связанными с медиками. Ведущий 24 канала Егор Скорина рассказал, что его отец также врач.
Очень часто у меня спрашивают кем работает мой отец. И я в шутку отвечаю, что он – флорист, имеет дело с букетами. Но не с теми, о которых вы подумали. Он – дерматовенеролог,
– поделился Егор Скорина.
А выпускающий редактор 24 канала Виктория Тищук благодарна медикам за то, что они спасли ее отца.
Трогательные поздравления записали и другие работники телеканала. Завершили видео словами благодарности за то, что они ежедневно спасают человеческие жизни и между операциями и консультациями находят время на интервью.
Смотрите видео: журналисты 24 канала поздравили медиков с профессиональным праздником