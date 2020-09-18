Поліція Словаччини депортувала з країни 23 нелегальних робітників. Відомо, що нелегали є громадянами України та Сербії.

Операцію провели в межах акції Європолу. До неї залучили відділи іноземної поліції, Національну антиміграційну групу тощо. Про це повідомила поліція Словаччини.

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Де саме нелегально працювали робітники

Іноземні робітники працювали на фірмах у таких містах:

Зволен.

Холіч.

Нове Місто-над-Вагом.

За даними поліції, 6 робітників були українцями, ще 17 – сербами. Наразі невідомо чим саме займались нелегали в чужій країні.

Перша секретарка посольства України в Словаччині Наталія Береза повідомила 24 каналу, що дипвідомство з'ясовує ситуацію з депортацією українців та вже звернулося із відповідним запитом до поліції Словаччини.



Зі Словаччини депортували 23 нелегальних робітників / Фото поліції Словаччини



Зі Словаччини депортували 6 українців-нелегалів / Фото поліції Словаччини

У яких випадках людину можуть депортувати зі Словаччини

Депортувати зі Словаччини можуть у випадках, коли людина:

Не має чинного проїзного документа, або він є підробленим.

Не має дійсної візи, посвідки на проживання, або такі документи підроблені.

Не має відповідних документів, які пояснюють мету та умови перебування в чужій країні.

Тривалість перебування людини на території держав-членів ЄС досягла 90 днів протягом попереднього 180-денного періоду.

Не має достатньої кількості засобів для проживання, або повернення до країни походження чи на транзит.

Загрожує громадському порядку, внутрішній безпеці, громадському здоров’ю або міжнародним відносинам однієї чи кількох держав-членів ЄС.

Іноземців, які порушують правила перебування на території Словаччини, депортують. Їм також можуть заборонити в’їзд до країн-членів ЄС.