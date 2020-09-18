Зі Словаччини депортували 23 нелегальних робітників з України та Сербії: фото
Поліція Словаччини депортувала з країни 23 нелегальних робітників. Відомо, що нелегали є громадянами України та Сербії.
Операцію провели в межах акції Європолу. До неї залучили відділи іноземної поліції, Національну антиміграційну групу тощо. Про це повідомила поліція Словаччини.
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Де саме нелегально працювали робітники
Іноземні робітники працювали на фірмах у таких містах:
- Зволен.
- Холіч.
- Нове Місто-над-Вагом.
За даними поліції, 6 робітників були українцями, ще 17 – сербами. Наразі невідомо чим саме займались нелегали в чужій країні.
Перша секретарка посольства України в Словаччині Наталія Береза повідомила 24 каналу, що дипвідомство з'ясовує ситуацію з депортацією українців та вже звернулося із відповідним запитом до поліції Словаччини.
Зі Словаччини депортували 23 нелегальних робітників / Фото поліції Словаччини
Зі Словаччини депортували 6 українців-нелегалів / Фото поліції Словаччини
У яких випадках людину можуть депортувати зі Словаччини
Депортувати зі Словаччини можуть у випадках, коли людина:
- Не має чинного проїзного документа, або він є підробленим.
- Не має дійсної візи, посвідки на проживання, або такі документи підроблені.
- Не має відповідних документів, які пояснюють мету та умови перебування в чужій країні.
- Тривалість перебування людини на території держав-членів ЄС досягла 90 днів протягом попереднього 180-денного періоду.
- Не має достатньої кількості засобів для проживання, або повернення до країни походження чи на транзит.
- Загрожує громадському порядку, внутрішній безпеці, громадському здоров’ю або міжнародним відносинам однієї чи кількох держав-членів ЄС.
Іноземців, які порушують правила перебування на території Словаччини, депортують. Їм також можуть заборонити в’їзд до країн-членів ЄС.